ポケモンは1月29日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)にて、フレンドとカードを交換できる新機能「トレード」を実装するアップデートを実施した。

本機能では、相手と同じレアリティのカードを交換できる。手順は以下の通りだ。

2日間の猶予期間があり、その間にトレードが成立しなければ出したカードは戻ってくる。もちろん、その間はバトルなどで使用できないので注意しよう。

また、レアカードを交換するには「トレードメダル」を消費する必要がある。メダルはレアカードを消費して入手する(いわゆる“砕く”)ので、これまで以上にレアカードの重要性が増した形だ。

トレードメダルの入手方法と必要個数

♢3カード:25個(交換には120個必要)

♢4カード:125個(交換には500個必要)

☆1カード:100個(交換には400個必要)

☆2カード:300個(現状は交換不可)

☆3カード:300個(現状は交換不可)

王冠カード:1500個(現状は交換不可)

Xに交換相手募集のポストがあふれる 仕様に若干の戸惑いの声も

トレード機能の実装を受けて、ネット上では早くも交換相手を募集する投稿がかなり多くポストされている。

というのも、今回のトレード機能では自分のフレンド宛に交換に出したいカードのみを選択してフレンドに共有することができるだけで、自分のほしいカードを指定することはできないためだ。Xの交換相手募集のポストには、自分のほしいカードを挙げ、手持ちカードのなかから交換可能なカードのスクリーンショットと自分のフレンドコードを一緒に掲載し、自分の欲しいカードが交換可能な相手からのフレンド申請を待つという内容のものがほとんど。

このあたりの仕様は、少々プレイヤーの戸惑いを生んでいるようだ。

ともあれ、♢1~2のレアリティならトレードメダル不要なので、まずはそこから試してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

© 2024 Pokémon.

© 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

AppleとAppleロゴ、およびiPhoneは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※画面は開発中のものです。