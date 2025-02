ポケモンは2月5日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」(ポケポケ)公式X(Twitter)にて全ユーザーに「トレードメダル」×1000個を配布したと告知。アプリ内の「プレゼントボックス」から受け取れる。

このメダルは、2025年1月29日に実装した「トレード」機能でほかのユーザーとカードを交換する際に使うもの。大量に手に入れるには貴重なレアカードを消費する必要があり、気軽に機能を使えないため今回の配布となったようだ。

また、機能の使い勝手などにもさまざまな意見が寄せられており、公式Xでは「トレード機能改善の可能性について検討しております」と告知している。

今回の配布についてXでは「めっちゃありがたい!」「ありがとうございます」「ナイス運営」と喜びの声が寄せられている。そのほか、家庭用ゲーム版「ポケモン」などに搭載されていた「GTS(グローバルトレードステーション)」のように、「欲しいカード」を設定できるようにしてほしいという声が多いようだ。余ったポケモンを交換し合う「ミラクル交換」を望む声も。

機能の改修は容易ではないだろうが、改善への動きは見せている運営。今後の続報にも期待したい。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル:カード

配信:ポケモン

開発:クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2024年10月30日)

価格:基本プレイ無料(一部アイテム課金あり)

IARC:3+(3歳以上対象)

