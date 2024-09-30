  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード
注目の特集

イベントレポート

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024October

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】
毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第99回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】

2024年09月30日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】

　今週のSteam売り上げランキングは、予約がスタートした2025年2月28日発売予定のカプコンの『モンスターハンターワイルズ』が1位を獲得。2位にはバンダイナムコエンターテインメントの『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』が、3位にはテリー・ボガードが配信されたカプコンの『ストリートファイター6』がランクインしている。

　5位にはアトラスの『メタファー：リファンタジオ』、7位にはAmazon Gamesの『スローン・アンド・リバティ』、9位にはバンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボール Sparking! ZERO』と、これから発売される注目作が多数登場。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年9月30日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『モンスターハンターワイルズ』

予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】

●カプコン
●2025年2月28日発売予定
●スタンダードエディション：9900円
　デラックスエディション：1万1900円
　プレミアムデラックスエディション：1万3900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

2.『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』

予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】

●バンダイナムコエンターテインメント
●2024年10月4日発売（アドバンスアクセスは10月1日）
●スタンダードエディション：8470円
　デジタルデラックスエディション：1万2100円
　デジタルプレミアムエディション：1万4300円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1858630/_/

©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project
©Bandai Namco Entertainment Inc.

3.『ストリートファイター6』

予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

4.『エーペックスレジェンズ』

予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

5.『メタファー：リファンタジオ』

予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】

●セガ（アトラス）
●2024年10月11日発売
●スタンダードエディション：9878円
　アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション：1万5510円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2679460/_/

©ATLUS. ©SEGA.

6.『モンスターハンター：ワールド』

予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●986円（10月9日まで67％オフ、以降は2990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

7.『スローン・アンド・リバティ』

予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】

●Amazon Games
●2024年10月2日発売（アドバンスアクセス中）
●無料プレイ
　Early Access Pack - Standard：5700円
　Early Access Pack - Deluxe：1万547円
　Early Access Pack - Ultimate：1万5394円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2429640/_/

Published by Amazon Games under license. ©2024 NCSOFT Corporation. All rights reserved. THRONE AND LIBERTY and the THRONE AND LIBERTY logo are trademarks of NCSOFT Corporation. Used by Amazon Games under license. Amazon Games, Amazon, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

8.『TCG Card Shop Simulator』【早期アクセスゲーム】

予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】

●OPNeon Games
●発売中
●1500円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3070070/TCG_Card_Shop_Simulator/

© 2024 OPNeon Games Sdn Bhd

9.『ドラゴンボール Sparking! ZERO』

予約スタートした『モンスターハンターワイルズ』が1位！発売日は2025年2月28日【Steamランキング】

●バンダイナムコエンターテインメント
●2024年10月11日発売（アドバンスアクセスで10月6日）
●スタンダードエディション：8910円
　デラックスエディション：1万1660円
　アルティメットエディション：1万2650円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1790600/_Sparking_ZERO/

©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
©Bandai Namco Entertainment Inc.

10.『星の翼』

●盛天游戏
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2764370/_/

©2024 Game Blender

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています