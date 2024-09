今週のSteam売り上げランキングは、予約がスタートした2025年2月28日発売予定のカプコンの『モンスターハンターワイルズ』が1位を獲得。2位にはバンダイナムコエンターテインメントの『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』が、3位にはテリー・ボガードが配信されたカプコンの『ストリートファイター6』がランクインしている。

5位にはアトラスの『メタファー:リファンタジオ』、7位にはAmazon Gamesの『スローン・アンド・リバティ』、9位にはバンダイナムコエンターテインメントの『ドラゴンボール Sparking! ZERO』と、これから発売される注目作が多数登場。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年9月30日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●2025年2月28日発売予定

●スタンダードエディション:9900円

デラックスエディション:1万1900円

プレミアムデラックスエディション:1万3900円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

2.『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』

●バンダイナムコエンターテインメント

●2024年10月4日発売(アドバンスアクセスは10月1日)

●スタンダードエディション:8470円

デジタルデラックスエディション:1万2100円

デジタルプレミアムエディション:1万4300円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1858630/_/

©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project

©Bandai Namco Entertainment Inc.

3.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

4.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

5.『メタファー:リファンタジオ』

●セガ(アトラス)

●2024年10月11日発売

●スタンダードエディション:9878円

アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション:1万5510円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2679460/_/

©ATLUS. ©SEGA.

6.『モンスターハンター:ワールド』

●カプコン

●発売中

●986円(10月9日まで67%オフ、以降は2990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

7.『スローン・アンド・リバティ』

●Amazon Games

●2024年10月2日発売(アドバンスアクセス中)

●無料プレイ

Early Access Pack - Standard:5700円

Early Access Pack - Deluxe:1万547円

Early Access Pack - Ultimate:1万5394円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2429640/_/

Published by Amazon Games under license. ©2024 NCSOFT Corporation. All rights reserved. THRONE AND LIBERTY and the THRONE AND LIBERTY logo are trademarks of NCSOFT Corporation. Used by Amazon Games under license. Amazon Games, Amazon, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

8.『TCG Card Shop Simulator』【早期アクセスゲーム】

●OPNeon Games

●発売中

●1500円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3070070/TCG_Card_Shop_Simulator/

© 2024 OPNeon Games Sdn Bhd

9.『ドラゴンボール Sparking! ZERO』

●バンダイナムコエンターテインメント

●2024年10月11日発売(アドバンスアクセスで10月6日)

●スタンダードエディション:8910円

デラックスエディション:1万1660円

アルティメットエディション:1万2650円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1790600/_Sparking_ZERO/

©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

10.『星の翼』

●盛天游戏

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2764370/_/

©2024 Game Blender