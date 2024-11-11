HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』が1位に！いよいよ今週発売【Steamランキング】

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、ついに今週の11月15日に発売するスクウェア・エニックスのHD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』がランキングの1位に！ 2位にはシーズン23が始まったEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位にはKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』が登場している。

新作タイトルとしては、8位にバンダイナムコエンターテインメントの『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』、9位にLafrontierの早期アクセスゲーム『Elin』がランクイン。そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2024年11月11日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

●スクウェア・エニックス

●2024年11月15日発売

●7678円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2701660/III/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, © SUGIYAMA KOBO, ℗ SUGIYAMA KOBO

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

3.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI



©2024 Konami Digital Entertainment

4.『Team Fortress 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/440/Team_Fortress_2/

© 2010–2024 Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. See Terms of Use for details.

5.『スローン・アンド・リバティ』

●Amazon Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2429640/_/

Published by Amazon Games under license. ©2024 NCSOFT Corporation. All rights reserved. THRONE AND LIBERTY and the THRONE AND LIBERTY logo are trademarks of NCSOFT Corporation. Used by Amazon Games under license. Amazon Games, Amazon, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

6.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

7.『Call of Duty: Black Ops 6』

●アクティビジョン

●発売中

●9800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2933620/Call_of_Duty_Black_Ops_6/

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.

8.『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●6578円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2288630/_/

太鼓の達人™ ドンダフルフェスティバル & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

・NexTone許諾済み

9.『Elin』【早期アクセスゲーム】

●Lafrontier

●発売中

●2980円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2135150/Elin/

© Lafrontier

10.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●3995円（11月13日午前1時59分まで50％オフ、以降は7990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM