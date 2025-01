今週のSteam売り上げランキングは、コーエーテクモゲームスの「真・三國無双」シリーズ最新作『真・三國無双 ORIGINS』が初登場1位。2位にはカプコンの『モンスターハンターワイルズ』が、3位にはGrinding Gear Gamesの『Path of Exile 2』と注目タイトルが続く。

新作タイトルとしては、5位にバンダイナムコエンターテインメントの『SYNDUALITY Echo of Ada』、6位に同じくバンダイナムコエンターテインメントの『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』、8位にChowbieの『Nunholy』が初登場している。そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2025年1月20日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『真・三國無双 ORIGINS』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●9680円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

2.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●2025年2月28日

●9900円

Deluxe Edition:1万1900円

Premium Deluxe Edition:1万3900円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

3.『Path of Exile 2』【早期アクセスゲーム】

●Grinding Gear Games

●発売中

●Path of Exile 2 Early Access Supporter Pack:4642円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/

©2010-2024 Grinding Gear Games

4.『ファイナルファンタジーVII リバース』

●スクウェア・エニックス

●2025年1月23日発売

●通常版:9878円(早期購入セールで30%オフの6915円)

Digital Deluxe Edition:1万1501円(早期購入セールで30%オフの8051円)

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack:9995円(早期購入セールで30%オフの1万4278円)

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack:1万5902円(早期購入セールで25%オフの1万1926円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

5.『SYNDUALITY Echo of Ada』

●バンダイナムコエンターテインメント

●2025年1月24日発売

●スタンダードエディション:5940円

デラックスエディション(※):7920円

アルティメットエディション(※):1万1990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1245480/SYNDUALITY_Echo_of_Ada/

©MAGUS / SYNDUALITY™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※の付いたエディションはアーリーアクセスですでにプレイ可能。

6.『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●6490円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2530980/_/

Tales of Graces™f Remastered & ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©いのまたむつみ

7.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

8.『Nunholy』

●Chowbie

●発売中

●782円(1月31日まで15%オフ、以降は920円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2854740/Nunholy/

© Chowbie

9.『The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition』

●ベセスダ・ソフトワークス

●発売中

●439円(1月21日3時ごろまで90%オフ、以降は4399円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/489830/The_Elder_Scrolls_V_Skyrim_Special_Edition/

© 2016 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

10.『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●5478円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/

© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO