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毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第110回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

『真・三國無双 ORIGINS』が初登場1位！『SYNDUALITY EoA』や『TOGFリマスター』など新作タイトルも【Steamランキング】

2025年01月20日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　今週のSteam売り上げランキングは、コーエーテクモゲームスの「真・三國無双」シリーズ最新作『真・三國無双 ORIGINS』が初登場1位。2位にはカプコンの『モンスターハンターワイルズ』が、3位にはGrinding Gear Gamesの『Path of Exile 2』と注目タイトルが続く。

　新作タイトルとしては、5位にバンダイナムコエンターテインメントの『SYNDUALITY Echo of Ada』、6位に同じくバンダイナムコエンターテインメントの『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』、8位にChowbieの『Nunholy』が初登場している。そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2025年1月20日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『真・三國無双 ORIGINS』

●コーエーテクモゲームス
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

2.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン
●2025年2月28日
●9900円
　Deluxe Edition：1万1900円
　Premium Deluxe Edition：1万3900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

3.『Path of Exile 2』【早期アクセスゲーム】

●Grinding Gear Games
●発売中
●Path of Exile 2 Early Access Supporter Pack：4642円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/

©2010-2024 Grinding Gear Games

4.『ファイナルファンタジーVII リバース』

●スクウェア・エニックス
●2025年1月23日発売
●通常版：9878円（早期購入セールで30％オフの6915円）
　Digital Deluxe Edition：1万1501円（早期購入セールで30％オフの8051円）
　FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack：9995円（早期購入セールで30％オフの1万4278円）
　FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack：1万5902円（早期購入セールで25％オフの1万1926円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

5.『SYNDUALITY Echo of Ada』

●バンダイナムコエンターテインメント
●2025年1月24日発売
●スタンダードエディション：5940円
　デラックスエディション（※）：7920円
　アルティメットエディション（※）：1万1990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245480/SYNDUALITY_Echo_of_Ada/

©MAGUS / SYNDUALITY™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※の付いたエディションはアーリーアクセスですでにプレイ可能。

6.『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』

●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●6490円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2530980/_/

Tales of Graces™f Remastered & ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©いのまたむつみ

7.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

8.『Nunholy』

●Chowbie
●発売中
●782円（1月31日まで15％オフ、以降は920円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2854740/Nunholy/

© Chowbie

9.『The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition』

●ベセスダ・ソフトワークス
●発売中
●439円（1月21日3時ごろまで90％オフ、以降は4399円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/489830/The_Elder_Scrolls_V_Skyrim_Special_Edition/

© 2016 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.
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10.『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』

●スクウェア・エニックス
●発売中
●5478円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/

© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO

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