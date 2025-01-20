毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『真・三國無双 ORIGINS』が初登場1位！『SYNDUALITY EoA』や『TOGFリマスター』など新作タイトルも【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、コーエーテクモゲームスの「真・三國無双」シリーズ最新作『真・三國無双 ORIGINS』が初登場1位。2位にはカプコンの『モンスターハンターワイルズ』が、3位にはGrinding Gear Gamesの『Path of Exile 2』と注目タイトルが続く。
新作タイトルとしては、5位にバンダイナムコエンターテインメントの『SYNDUALITY Echo of Ada』、6位に同じくバンダイナムコエンターテインメントの『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』、8位にChowbieの『Nunholy』が初登場している。そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。
※2025年1月20日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『真・三國無双 ORIGINS』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
2.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●2025年2月28日
●9900円
Deluxe Edition：1万1900円
Premium Deluxe Edition：1万3900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
©CAPCOM
3.『Path of Exile 2』【早期アクセスゲーム】
●Grinding Gear Games
●発売中
●Path of Exile 2 Early Access Supporter Pack：4642円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/
©2010-2024 Grinding Gear Games
4.『ファイナルファンタジーVII リバース』
●スクウェア・エニックス
●2025年1月23日発売
●通常版：9878円（早期購入セールで30％オフの6915円）
Digital Deluxe Edition：1万1501円（早期購入セールで30％オフの8051円）
FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack：9995円（早期購入セールで30％オフの1万4278円）
FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack：1万5902円（早期購入セールで25％オフの1万1926円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
5.『SYNDUALITY Echo of Ada』
●バンダイナムコエンターテインメント
●2025年1月24日発売
●スタンダードエディション：5940円
デラックスエディション（※）：7920円
アルティメットエディション（※）：1万1990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245480/SYNDUALITY_Echo_of_Ada/
©MAGUS / SYNDUALITY™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※の付いたエディションはアーリーアクセスですでにプレイ可能。
6.『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●6490円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2530980/_/
Tales of Graces™f Remastered & ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©いのまたむつみ
7.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
8.『Nunholy』
●Chowbie
●発売中
●782円（1月31日まで15％オフ、以降は920円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2854740/Nunholy/
© Chowbie
9.『The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition』
●ベセスダ・ソフトワークス
●発売中
●439円（1月21日3時ごろまで90％オフ、以降は4399円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/489830/The_Elder_Scrolls_V_Skyrim_Special_Edition/
© 2016 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.
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10.『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●5478円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO
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