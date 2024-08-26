  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード
注目の特集

イベントレポート

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024September

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】
毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第96回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

2024年08月26日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　今週のSteam売り上げランキングは、バンダイナムコエンターテインメントの『ガンダムブレイカー4』が1位を獲得。2位にはGame Scienceの『黒神話：悟空』、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。

　新作タイトルとしては、スクウェア・エニックスの「聖剣伝説」シリーズ最新作『聖剣伝説 VISIONS of MANA』が初登場。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年8月26日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ガンダムブレイカー4』

今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

●バンダイナムコエンターテインメント
●2024年8月29日発売予定
●通常版：8470円
　デジタルデラックスエディション：1万2430円
　デジタルアルティメットエディション：1万3970円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1672500/4/

©創通・サンライズ　©創通・サンライズ・MBS

2.『黒神話：悟空』

今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

●Game Science
●発売中
●7590円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2358720/_/

Copyright © Game Science Interactive Technology Co., Ltd. All Rights Reserved 游科互动科技有限公司

3.『エーペックスレジェンズ』

今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

4.『モンスターハンター：ワールド』

今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●2990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

5.『The First Descendant』

今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

●NEXON
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/

© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

6.『ディアブロ IV』

今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

●ブリザード・エンターテインメント
●発売中
●4020円（9月3日まで40％オフ、以降は6700円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2344520/_IV/

© 2024 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Diablo Immortal、Blizzard Entertainmentは米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。

7.『聖剣伝説 VISIONS of MANA』

今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

●スクウェア・エニックス
●2024年8月30日発売予定
●Standard Edition：8778円
　Digital Deluxe Edition：1万2100円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2490990/_VISIONS_of_MANA/

© SQUARE ENIX

8.『ヘブンバーンズレッド』

今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

9.『モンスターハンターライズ』

今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●3990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

10.『Once Human』

今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

●Starry Studio
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2139460/Once_Human/

©1997-2022 NetEase, lnc. All Rights Reserved.

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています