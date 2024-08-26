毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位！『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、バンダイナムコエンターテインメントの『ガンダムブレイカー4』が1位を獲得。2位にはGame Scienceの『黒神話：悟空』、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。
新作タイトルとしては、スクウェア・エニックスの「聖剣伝説」シリーズ最新作『聖剣伝説 VISIONS of MANA』が初登場。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。
※2024年8月26日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ガンダムブレイカー4』
●バンダイナムコエンターテインメント
●2024年8月29日発売予定
●通常版：8470円
デジタルデラックスエディション：1万2430円
デジタルアルティメットエディション：1万3970円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1672500/4/
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
2.『黒神話：悟空』
●Game Science
●発売中
●7590円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2358720/_/
Copyright © Game Science Interactive Technology Co., Ltd. All Rights Reserved 游科互动科技有限公司
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
4.『モンスターハンター：ワールド』
●カプコン
●発売中
●2990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
5.『The First Descendant』
●NEXON
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/
© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.
6.『ディアブロ IV』
●ブリザード・エンターテインメント
●発売中
●4020円（9月3日まで40％オフ、以降は6700円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2344520/_IV/
© 2024 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Diablo Immortal、Blizzard Entertainmentは米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。
7.『聖剣伝説 VISIONS of MANA』
●スクウェア・エニックス
●2024年8月30日発売予定
●Standard Edition：8778円
Digital Deluxe Edition：1万2100円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2490990/_VISIONS_of_MANA/
© SQUARE ENIX
8.『ヘブンバーンズレッド』
●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
9.『モンスターハンターライズ』
●カプコン
●発売中
●3990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/
©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.
10.『Once Human』
●Starry Studio
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2139460/Once_Human/
©1997-2022 NetEase, lnc. All Rights Reserved.
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