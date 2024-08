今週発売の『ガンダムブレイカー4』が1位!『聖剣伝説 VISIONS of MANA』もランクイン【Steamランキング】

今週のSteam売り上げランキングは、バンダイナムコエンターテインメントの『ガンダムブレイカー4』が1位を獲得。2位にはGame Scienceの『黒神話:悟空』、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。

新作タイトルとしては、スクウェア・エニックスの「聖剣伝説」シリーズ最新作『聖剣伝説 VISIONS of MANA』が初登場。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年8月26日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ガンダムブレイカー4』

●バンダイナムコエンターテインメント

●2024年8月29日発売予定

●通常版:8470円

デジタルデラックスエディション:1万2430円

デジタルアルティメットエディション:1万3970円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1672500/4/

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

2.『黒神話:悟空』

●Game Science

●発売中

●7590円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2358720/_/

Copyright © Game Science Interactive Technology Co., Ltd. All Rights Reserved 游科互动科技有限公司

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

4.『モンスターハンター:ワールド』

●カプコン

●発売中

●2990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

5.『The First Descendant』

●NEXON

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/

© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

6.『ディアブロ IV』

●ブリザード・エンターテインメント

●発売中

●4020円(9月3日まで40%オフ、以降は6700円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2344520/_IV/

© 2024 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Diablo Immortal、Blizzard Entertainmentは米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。

7.『聖剣伝説 VISIONS of MANA』

●スクウェア・エニックス

●2024年8月30日発売予定

●Standard Edition:8778円

Digital Deluxe Edition:1万2100円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2490990/_VISIONS_of_MANA/

© SQUARE ENIX

8.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

9.『モンスターハンターライズ』

●カプコン

●発売中

●3990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

10.『Once Human』

●Starry Studio

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2139460/Once_Human/

©1997-2022 NetEase, lnc. All Rights Reserved.