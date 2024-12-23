毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『Path of Exile 2』が強し！そのほか無料タイトルやセールタイトルが続々ランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、Grinding Gear Gamesの早期アクセスタイトル『Path of Exile 2』が1位を獲得。2位にはValveの『Counter-Strike 2』が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。
そのほかの注目タイトルとしては、4位に『ELDEN RING』、6位に『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』と2つのフロム・ソフトウェア作品が、7位にスクウェア・エニックスの『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』が登場。いずれもセールでお買い得となっているので、お見逃しなく。
そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。
※2024年12月23日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『Path of Exile 2』【早期アクセスゲーム】
●Grinding Gear Games
●発売中
●Path of Exile 2 Early Access Supporter Pack：4642円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/
©2010-2024 Grinding Gear Games
2.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
4.『ELDEN RING』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5544円（2025年1月3日3時まで40％オフ、以降は9240円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
5.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●2025年2月28日
●9900円
Deluxe Edition：1万1900円
Premium Deluxe Edition：1万3900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
©CAPCOM
6.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5214円（2025年1月3日3時まで40％オフ、以降は8690円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
7.『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●5115円（2025年1月3日3時まで25％オフ、以降は6820円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2455640/_2/
© SQUARE ENIX
8.『ファイナルファンタジーVII リバース』
●スクウェア・エニックス
●2025年1月23日発売予定
●通常版：9878円（早期購入セールで30％オフの6915円）
Digital Deluxe Edition：1万1501円（早期購入セールで30％オフの8051円）
FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack：9995円（早期購入セールで30％オフの1万4278円）
FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack：1万5902円（早期購入セールで25％オフの1万1926円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
9.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●3995円（2025年1月3日3時まで50％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
10.『Call of Duty®: Black Ops 6』
●アクティヴィジョン
●発売中
●7350円（2025年1月3日3時まで25％オフ、以降は9800円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2933620/Call_of_Duty_Black_Ops_6/
© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.
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