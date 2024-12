今週のSteam売り上げランキングは、Grinding Gear Gamesの早期アクセスタイトル『Path of Exile 2』が1位を獲得。2位にはValveの『Counter-Strike 2』が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。

そのほかの注目タイトルとしては、4位に『ELDEN RING』、6位に『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』と2つのフロム・ソフトウェア作品が、7位にスクウェア・エニックスの『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』が登場。いずれもセールでお買い得となっているので、お見逃しなく。

そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2024年12月23日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『Path of Exile 2』【早期アクセスゲーム】

●Grinding Gear Games

●発売中

●Path of Exile 2 Early Access Supporter Pack:4642円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/

©2010-2024 Grinding Gear Games

2.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

4.『ELDEN RING』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5544円(2025年1月3日3時まで40%オフ、以降は9240円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

5.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●2025年2月28日

●9900円

Deluxe Edition:1万1900円

Premium Deluxe Edition:1万3900円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

6.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5214円(2025年1月3日3時まで40%オフ、以降は8690円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

7.『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●5115円(2025年1月3日3時まで25%オフ、以降は6820円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2455640/_2/

© SQUARE ENIX

8.『ファイナルファンタジーVII リバース』

●スクウェア・エニックス

●2025年1月23日発売予定

●通常版:9878円(早期購入セールで30%オフの6915円)

Digital Deluxe Edition:1万1501円(早期購入セールで30%オフの8051円)

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack:9995円(早期購入セールで30%オフの1万4278円)

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack:1万5902円(早期購入セールで25%オフの1万1926円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

9.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●3995円(2025年1月3日3時まで50%オフ、以降は7990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

10.『Call of Duty®: Black Ops 6』

●アクティヴィジョン

●発売中

●7350円(2025年1月3日3時まで25%オフ、以降は9800円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2933620/Call_of_Duty_Black_Ops_6/

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.