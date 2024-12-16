毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『FFVII リバース』や『風来のシレン６』など新作＆注目作がランクイン！【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、Valveの『Counter-Strike 2』が1位。2位にはGrinding Gear Gamesの『Path of Exile 2』【早期アクセスゲーム】が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。
上位に基本プレイ無料ゲームが多くランクインするなか、5位には予約がスタートしたスクウェア・エニックスの『ファイナルファンタジーVII リバース』が初登場。また、先週発売されたスパイク・チュンソフトの『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』が9位にランクインしている。
そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。
※2024年12月16日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『Counter-Strike 2』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
© 2024 Valve Corporation, all rights reserved.
2.『Path of Exile 2』【早期アクセスゲーム】
●Grinding Gear Games
●発売中
●Path of Exile 2 Early Access Supporter Pack：4642円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/
©2010-2024 Grinding Gear Games
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
4.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2024 Konami Digital Entertainment
5.『ファイナルファンタジーVII リバース』
●スクウェア・エニックス
●2025年1月23日発売予定
●通常版：9878円（早期購入セールで30％オフの6915円）
Digital Deluxe Edition：1万1501円（早期購入セールで30％オフの8051円）
FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack：9995円（早期購入セールで30％オフの1万4278円）
FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack：1万5902円（早期購入セールで25％オフの1万1926円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
6.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●2025年2月28日
●9900円
Deluxe Edition：1万1900円
Premium Deluxe Edition：1万3900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
©CAPCOM
7.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●3995円（12月20日まで50％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©2024 MARVEL
©1997-2024 NetEase, lnc. All Rights Reserved.
8.『スローン・アンド・リバティ』
●Amazon Games
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2429640/_/
Published by Amazon Games under license. ©2024 NCSOFT Corporation. All rights reserved. THRONE AND LIBERTY and the THRONE AND LIBERTY logo are trademarks of NCSOFT Corporation. Used by Amazon Games under license. Amazon Games, Amazon, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
9.『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』
●スパイク・チュンソフト
●発売中
●5980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2178480/_6/
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
10.『Strinova（ストリノヴァ）』
●iDreamSky
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1282270/Strinova/
© iDreamSky
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