今週のSteam売り上げランキングは、Amazon GamesのMMORPG『スローン・アンド・リバティ』が1位を獲得! 2位にはKONAMIの『プロ野球スピリッツ2024-2025』が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』が登場している。

7位にコーエーテクモゲームスの『三國志8 REMAKE』、8位にスクウェア・エニックスの『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』、10位にアクティビジョンの『Call of Duty: Black Ops 6』と、今週発売のタイトルがランクインしている点も注目だ。

そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年10月21日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『スローン・アンド・リバティ』

●Amazon Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2429640/_/

Published by Amazon Games under license. ©2024 NCSOFT Corporation. All rights reserved. THRONE AND LIBERTY and the THRONE AND LIBERTY logo are trademarks of NCSOFT Corporation. Used by Amazon Games under license. Amazon Games, Amazon, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

2.『プロ野球スピリッツ2024-2025』

●KONAMI

●発売中

●9790円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2051010/20242025/

一般社団法人日本野球機構承認 Konami Digital Entertainment/WBCI ©2024 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認 ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2024, Epic Games, Inc. All rights reserved.

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。

©Konami Digital Entertainment

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

4.『ドラゴンボール Sparking! ZERO』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●8910円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1790600/_Sparking_ZERO/

©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

5.『メタファー:リファンタジオ』

●セガ(アトラス)

●発売中

●9878円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2679460/_/

©ATLUS. ©SEGA.

6.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5214円(10月25日まで40%オフ、以降は8690円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

7.『三國志8 REMAKE』

●コーエーテクモゲームス

●10月24日発売

●通常版(特典付き):1万780円

Digital Deluxe Edition(特典付き):1万4080円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2288150/8__REMAKE/

イラスト:日田慶治

©2001-2024 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

8.『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』

●スクウェア・エニックス

●10月25日発売

●6820円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2455640/_2/

© SQUARE ENIX

9.『オーバーウォッチ 2』

●ブリザード・エンターテイメント

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2357570/_2/

©2023 Blizzard Entertainment, Inc.

10.『Call of Duty: Black Ops 6』

●アクティビジョン

●10月25日発売

●通常版:9800円

秘蔵版:1万3400円

秘蔵版アップグレード:3600円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2933620/Call_of_Duty_Black_Ops_6/

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.