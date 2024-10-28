毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、アクティビジョンの「ブラックオプス」シリーズ最新作『Call of Duty: Black Ops 6』が1位を獲得！ 2位にはスクウェア・エニックスの『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』が、3位にはAmazon Gamesの『スローン・アンド・リバティ』が登場している。

近日に発売されたタイトルが多数ランクインする中、ワーナーゲームの『ホグワーツ・レガシー』が7位に登場している点は注目。セール中で割引率も70％オフと最安値となっている。そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2024年10月28日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『Call of Duty: Black Ops 6』

●アクティビジョン

●発売中

●9800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2933620/Call_of_Duty_Black_Ops_6/

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.

2.『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●6820円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2455640/_2/

© SQUARE ENIX

3.『スローン・アンド・リバティ』

●Amazon Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2429640/_/

Published by Amazon Games under license. ©2024 NCSOFT Corporation. All rights reserved. THRONE AND LIBERTY and the THRONE AND LIBERTY logo are trademarks of NCSOFT Corporation. Used by Amazon Games under license. Amazon Games, Amazon, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

4.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●2025年2月28日発売予定

●通常版：9900円

Deluxe Edition：1万1900円

Premium Deluxe Edition：1万3900円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

5.『ホグワーツ・レガシー』

●ワーナーゲーム

●発売中

●2633円（2024年11月5日まで70％オフ、以降は8778円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/990080/_/

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.



WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

6.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

7.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI



©2024 Konami Digital Entertainment

8.『三國志8 REMAKE』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●1万780円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2288150/8__REMAKE/

イラスト：日田慶治

©2001-2024 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

9.『プロ野球スピリッツ2024-2025』

●KONAMI

●発売中

●9790円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2051010/20242025/

一般社団法人日本野球機構承認 Konami Digital Entertainment/WBCI ©2024 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認 ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。

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©Konami Digital Entertainment

10.『メタファー：リファンタジオ』

●セガ（アトラス）

●発売中

●9878円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2679460/_/

©ATLUS. ©SEGA.