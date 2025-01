今週のSteam売り上げランキングは、元気の人気レースゲームシリーズ最新作『首都高バトル』が1位に。2位にはカプコンの『モンスターハンターワイルズ』が、3位にはコーエーテクモゲームスの『真・三國無双 ORIGINS』がランクインしている。

新作タイトルとしては、6位にTiMi Studio Group発売の無料プレイゲーム『Delta Force』、8位に2月12日発売の2Kの人気歴史文明ストラテジー『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』が登場。そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2025年1月27日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『首都高バトル』【早期アクセスゲーム】

●元気

●発売中

●3960円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2634950/_/

© Genki Co., Ltd.

2.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●2025年2月28日

●9900円

Deluxe Edition:1万1900円

Premium Deluxe Edition:1万3900円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

3.『真・三國無双 ORIGINS』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●9680円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

4.『Path of Exile 2』【早期アクセスゲーム】

●Grinding Gear Games

●発売中

●Path of Exile 2 Early Access Supporter Pack:4642円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/

©2010-2024 Grinding Gear Games

5.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

6.『Delta Force』

●TiMi Studio Group

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force/

©2024 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.

7.『ファイナルファンタジーVII リバース』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●9878円(早期購入セールで30%オフの6915円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

8.『SYNDUALITY Echo of Ada』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5940円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1245480/SYNDUALITY_Echo_of_Ada/

©MAGUS / SYNDUALITY™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

9.『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』

●2K

●2025年2月12日発売

●通常版:8800円

デラックス エディション:1万2650円(※)

創始者エディション:1万6500円※)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1295660/__VII/

©2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

※アドバンスドアクセスで2025年2月7日よりプレイ可能。

10.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM