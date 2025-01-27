毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『首都高バトル』が1位！SNSやネットで話題の名作レースゲーム最新作【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、元気の人気レースゲームシリーズ最新作『首都高バトル』が1位に。2位にはカプコンの『モンスターハンターワイルズ』が、3位にはコーエーテクモゲームスの『真・三國無双 ORIGINS』がランクインしている。
新作タイトルとしては、6位にTiMi Studio Group発売の無料プレイゲーム『Delta Force』、8位に2月12日発売の2Kの人気歴史文明ストラテジー『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』が登場。そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。
※2025年1月27日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『首都高バトル』【早期アクセスゲーム】
●元気
●発売中
●3960円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2634950/_/
© Genki Co., Ltd.
2.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●2025年2月28日
●9900円
Deluxe Edition：1万1900円
Premium Deluxe Edition：1万3900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
©CAPCOM
3.『真・三國無双 ORIGINS』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
4.『Path of Exile 2』【早期アクセスゲーム】
●Grinding Gear Games
●発売中
●Path of Exile 2 Early Access Supporter Pack：4642円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/
©2010-2024 Grinding Gear Games
5.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
6.『Delta Force』
●TiMi Studio Group
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force/
©2024 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.
7.『ファイナルファンタジーVII リバース』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●9878円（早期購入セールで30％オフの6915円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
8.『SYNDUALITY Echo of Ada』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5940円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245480/SYNDUALITY_Echo_of_Ada/
©MAGUS / SYNDUALITY™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
9.『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』
●2K
●2025年2月12日発売
●通常版：8800円
デラックス エディション：1万2650円（※）
創始者エディション：1万6500円※）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1295660/__VII/
©2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
※アドバンスドアクセスで2025年2月7日よりプレイ可能。
10.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
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