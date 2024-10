今週のSteam売り上げランキングは、バンダイナムコエンターテインメントから今週発売される『ドラゴンボール Sparking! ZERO』が1位に! 2位には同じく今週発売のKONAMIのリメイク版『SILENT HILL 2』が、3位には先週サービス開始したAmazon Gamesの新作MMORPG『スローン・アンド・リバティ』が登場している。

ほかにも多数の注目タイトルがラインアップしているが、6位のブリザード・エンターテインメントの『ディアブロ IV』は要チェック。本日の日付を越えた夜中にセール終了となるので、お見逃しなく。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年10月7日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ドラゴンボール Sparking! ZERO』

●バンダイナムコエンターテインメント

●2024年10月11日発売(アドバンスアクセスで10月6日)

●スタンダードエディション:8910円

デラックスエディション:1万1660円

アルティメットエディション:1万2650円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1790600/_Sparking_ZERO/

©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

2.『SILENT HILL 2』

●KONAMI

●2024年10月8日発売予定(アーリーアクセスを実施中)

●スタンダードエディション:8580円

Digital Deluxe:9790円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2124490/SILENT_HILL_2/

© Konami Digital Entertainment

3.『スローン・アンド・リバティ』

●Amazon Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2429640/_/

Published by Amazon Games under license. ©2024 NCSOFT Corporation. All rights reserved. THRONE AND LIBERTY and the THRONE AND LIBERTY logo are trademarks of NCSOFT Corporation. Used by Amazon Games under license. Amazon Games, Amazon, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

4.『メタファー:リファンタジオ』

●セガ(アトラス)

●2024年10月11日発売

●スタンダードエディション:9878円

アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション:1万5510円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2679460/_/

©ATLUS. ©SEGA.

5.『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●8470円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1858630/_/

©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

©2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project

©Bandai Namco Entertainment Inc.

6.『ディアブロ IV』

●ブリザード・エンターテインメント

●発売中

●4020円(10月8日午前1時ごろまで40%オフ、以降は6700円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2344520/_IV/

© 2024 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Diablo Immortal、Blizzard Entertainmentは米国およびそのほかの国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。

7.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●2025年2月28日発売予定

●スタンダードエディション:9900円

デラックスエディション:1万1900円

プレミアムデラックスエディション:1万3900円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

8.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

9.『TCG Card Shop Simulator』【早期アクセスゲーム】

●OPNeon Games

●発売中

●1500円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3070070/TCG_Card_Shop_Simulator/

© 2024 OPNeon Games Sdn Bhd

10.『モンスターハンター:ワールド』

●カプコン

●発売中

●986円(10月9日まで67%オフ、以降は2990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.