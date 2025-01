今週のSteam売り上げランキングは、Grinding Gear Gamesの早期アクセスタイトル『Path of Exile 2』が昨年末に引き続き1位に。カプコンの『モンスターハンターワイルズ』が2位に上昇。3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。

そのほかのタイトルとしては、6位に今月の23日にいよいよ発売となるスクウェア・エニックスの『ファイナルファンタジーVII リバース』が、7位に「Angel Beats!」とのコラボレーションが開催中であるWFSの『ヘブンバーンズレッド』などが登場。前者は30%オフで予約購入できるので、お見逃しなく。

ランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2025年1月6日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『Path of Exile 2』【早期アクセスゲーム】

●Grinding Gear Games

●発売中

●Path of Exile 2 Early Access Supporter Pack:4642円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/

©2010-2024 Grinding Gear Games

2.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●2025年2月28日

●9900円

Deluxe Edition:1万1900円

Premium Deluxe Edition:1万3900円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

4.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

5.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2024 Konami Digital Entertainment

6.『ファイナルファンタジーVII リバース』

●スクウェア・エニックス

●2025年1月23日発売

●通常版:9878円(早期購入セールで30%オフの6915円)

Digital Deluxe Edition:1万1501円(早期購入セールで30%オフの8051円)

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack:9995円(早期購入セールで30%オフの1万4278円)

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack:1万5902円(早期購入セールで25%オフの1万1926円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2909400/FINAL_FANTASY_VII_REBIRTH/

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

7.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

8.『スローン・アンド・リバティ』

●Amazon Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2429640/_/

Published by Amazon Games under license. ©2024 NCSOFT Corporation. All rights reserved. THRONE AND LIBERTY and the THRONE AND LIBERTY logo are trademarks of NCSOFT Corporation. Used by Amazon Games under license. Amazon Games, Amazon, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

9.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

10.『Call of Duty®: Black Ops 6』

●アクティヴィジョン

●発売中

●9800円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2933620/Call_of_Duty_Black_Ops_6/

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.