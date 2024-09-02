毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
ついに発売された『ガンダムブレイカー4』が1位！『CoD6』など注目作が多数ランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、先週発売されたバンダイナムコエンターテインメントの『ガンダムブレイカー4』が1位に。2位には70％オフと過去最大の割引率となる『ホグワーツ・レガシー』が、3位には10月25日発売予定のアクティビジョンの『Call of Duty: Black Ops 6』が初ランクインしている。
8月20日発売の『黒神話：悟空』や、先週発売のスクウェア・エニックスの『聖剣伝説 VISIONS of MANA』など、ともにユーザー評価も高い2タイトルが上位にランクインしている点も注目だ。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。
※2024年8月2日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ガンダムブレイカー4』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●8470円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1672500/4/
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
2.『ホグワーツ・レガシー』
●Warner Bros. Games
●発売中
●2633円（9月6日まで70％オフ、以降は8778円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/990080/_/
HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)
3.『Call of Duty: Black Ops 6』
●アクティビジョン
●2024年10月25日発売予定
●通常版：9800円
秘蔵版：1万3400円
秘蔵版アップグレード：3600円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2933620/Call_of_Duty_Black_Ops_6/
© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.
4.『聖剣伝説 VISIONS of MANA』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2490990/_VISIONS_of_MANA/
© SQUARE ENIX
5.『黒神話：悟空』
●Game Science
●発売中
●7590円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2358720/_/
Copyright © Game Science Interactive Technology Co., Ltd. All Rights Reserved 游科互动科技有限公司
6.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
7.『The First Descendant』
●NEXON
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/
© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.
8.『テイルズ オブ アライズ』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●1100円（9月6日まで75％オフ、以降は4400円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/740130/Tales_of_ARISE/
Tales of Arise™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
9.『Once Human』
●Starry Studio
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2139460/Once_Human/
©1997-2022 NetEase, lnc. All Rights Reserved.
10.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2024 Konami Digital Entertainment
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