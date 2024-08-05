毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、NEXONの『The First Descendant』が再び1位に。2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはディースリー・パブリッシャーの『地球防衛軍６』がランクインしている。
新作タイトルとしては、8月29日発売のバンダイナムコエンターテインメントの『ガンダムブレイカー4』が5位に、さらに先週配信されたXDの『鈴蘭の剣：この平和な世界のために』が9位に初登場。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。
※2024年8月5日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『The First Descendant』
●NEXON
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/
© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
3.『地球防衛軍６』
●ディースリー・パブリッシャー
●発売中
●8082円（10％オフ、以降は8980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2291060/_/
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
4.『スノウブレイク：禁域降臨』
●Amazing Seasun Games
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2668080/_/
© 2023 SEASUN GAMES PTE. LTD. All rights reserved.
5.『ガンダムブレイカー4』
●バンダイナムコエンターテインメント
●2024年8月29日発売予定
●通常版：8470円
デジタルデラックスエディション：1万2430円
デジタルアルティメットエディション：1万3970円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1672500/4/
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
6.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
7.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●9020円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
8.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
9.『鈴蘭の剣：この平和な世界のために』
●XD
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2526380/_/
©XD. All Rights Reserved
10.『ヘブンバーンズレッド』
●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
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