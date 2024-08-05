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毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第94回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

2024年08月05日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

　今週のSteam売り上げランキングは、NEXONの『The First Descendant』が再び1位に。2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはディースリー・パブリッシャーの『地球防衛軍６』がランクインしている。

　新作タイトルとしては、8月29日発売のバンダイナムコエンターテインメントの『ガンダムブレイカー4』が5位に、さらに先週配信されたXDの『鈴蘭の剣：この平和な世界のために』が9位に初登場。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年8月5日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『The First Descendant』

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

●NEXON
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/

© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

2.『エーペックスレジェンズ』

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

3.『地球防衛軍６』

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

●ディースリー・パブリッシャー
●発売中
●8082円（10％オフ、以降は8980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2291060/_/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

4.『スノウブレイク：禁域降臨』

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

●Amazing Seasun Games
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2668080/_/

© 2023 SEASUN GAMES PTE. LTD. All rights reserved.

5.『ガンダムブレイカー4』

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

●バンダイナムコエンターテインメント
●2024年8月29日発売予定
●通常版：8470円
　デジタルデラックスエディション：1万2430円
　デジタルアルティメットエディション：1万3970円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1672500/4/

©創通・サンライズ　©創通・サンライズ・MBS

6.『ストリートファイター6』

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

7.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●9020円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

8.『遊戯王 マスターデュエル』

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment

9.『鈴蘭の剣：この平和な世界のために』

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

●XD
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2526380/_/

©XD. All Rights Reserved

10.『ヘブンバーンズレッド』

『The First Descendant』が再び1位！『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

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