『The First Descendant』が再び1位!『ガンダムブレイカー4』もランクイン【Steamランキング】

今週のSteam売り上げランキングは、NEXONの『The First Descendant』が再び1位に。2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはディースリー・パブリッシャーの『地球防衛軍6』がランクインしている。

新作タイトルとしては、8月29日発売のバンダイナムコエンターテインメントの『ガンダムブレイカー4』が5位に、さらに先週配信されたXDの『鈴蘭の剣:この平和な世界のために』が9位に初登場。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年8月5日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『The First Descendant』

●NEXON

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/

© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

3.『地球防衛軍6』

●ディースリー・パブリッシャー

●発売中

●8082円(10%オフ、以降は8980円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2291060/_/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

4.『スノウブレイク:禁域降臨』

●Amazing Seasun Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2668080/_/

© 2023 SEASUN GAMES PTE. LTD. All rights reserved.

5.『ガンダムブレイカー4』

●バンダイナムコエンターテインメント

●2024年8月29日発売予定

●通常版:8470円

デジタルデラックスエディション:1万2430円

デジタルアルティメットエディション:1万3970円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1672500/4/

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

6.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

7.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●9020円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

8.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

9.『鈴蘭の剣:この平和な世界のために』

●XD

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2526380/_/

©XD. All Rights Reserved

10.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key