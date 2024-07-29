毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、先週に引き続きディースリー・パブリッシャーの『地球防衛軍６』が1位に。2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはNEXONの『The First Descendant』と無料タイトルが続く。
なお、10位の『GUILTY GEAR -STRIVE-』のセール期間は、本日の日付を越えた30日の午前1時ごろまでなのでお見逃しなく。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。
※2024年7月29日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『地球防衛軍６』
●ディースリー・パブリッシャー
●発売中
●8082円（10％オフ、以降は8980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2291060/_/
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
3.『The First Descendant』
●NEXON
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/
© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.
4.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●3995円（8月1日まで50％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
5.『スノウブレイク：禁域降臨』
●Amazing Seasun Games
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2668080/_/
© 2023 SEASUN GAMES PTE. LTD. All rights reserved.
6.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●9020円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
7.『デッドバイデイライト』
●Behaviour Interactive
●発売中
●792円（8月9日まで60％オフ、以降は1980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
8.『ヘブンバーンズレッド』
●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
9.『7 Days to Die』
●The Fun Pimps Entertainment
●発売中
●4900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/251570/7_Days_to_Die/
© 2024 The Fun Pimps, LLC. 7 DAYS TO DIE is a trademark of The Fun Pimps, LLC. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.
10.『GUILTY GEAR -STRIVE-』
●アークシステムワークス
●発売中
●1995円（7月30日まで50％オフ、以降は3990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/
© ARC SYSTEM WORKS
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