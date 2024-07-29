  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード
注目の特集

イベントレポート

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024August

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】
毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第93回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

2024年07月29日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

　今週のSteam売り上げランキングは、先週に引き続きディースリー・パブリッシャーの『地球防衛軍６』が1位に。2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはNEXONの『The First Descendant』と無料タイトルが続く。

　なお、10位の『GUILTY GEAR -STRIVE-』のセール期間は、本日の日付を越えた30日の午前1時ごろまでなのでお見逃しなく。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年7月29日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『地球防衛軍６』

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

●ディースリー・パブリッシャー
●発売中
●8082円（10％オフ、以降は8980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2291060/_/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

2.『エーペックスレジェンズ』

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

3.『The First Descendant』

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

●NEXON
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/

© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

4.『ストリートファイター6』

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●3995円（8月1日まで50％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

5.『スノウブレイク：禁域降臨』

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

●Amazing Seasun Games
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2668080/_/

© 2023 SEASUN GAMES PTE. LTD. All rights reserved.

6.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●9020円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

7.『デッドバイデイライト』

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

●Behaviour Interactive
●発売中
●792円（8月9日まで60％オフ、以降は1980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

8.『ヘブンバーンズレッド』

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

9.『7 Days to Die』

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

●The Fun Pimps Entertainment
●発売中
●4900円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/251570/7_Days_to_Die/

© 2024 The Fun Pimps, LLC. 7 DAYS TO DIE is a trademark of The Fun Pimps, LLC. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

10.『GUILTY GEAR -STRIVE-』

『地球防衛軍６』が先週に引き続き1位に！セールタイトルも多数ランクイン【Steamランキング】

●アークシステムワークス
●発売中
●1995円（7月30日まで50％オフ、以降は3990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/

© ARC SYSTEM WORKS

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています