今週のSteam売り上げランキングは、先週に引き続きディースリー・パブリッシャーの『地球防衛軍6』が1位に。2位にはEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはNEXONの『The First Descendant』と無料タイトルが続く。

なお、10位の『GUILTY GEAR -STRIVE-』のセール期間は、本日の日付を越えた30日の午前1時ごろまでなのでお見逃しなく。そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年7月29日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『地球防衛軍6』

●ディースリー・パブリッシャー

●発売中

●8082円(10%オフ、以降は8980円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2291060/_/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

3.『The First Descendant』

●NEXON

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/

© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

4.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●3995円(8月1日まで50%オフ、以降は7990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

5.『スノウブレイク:禁域降臨』

●Amazing Seasun Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2668080/_/

© 2023 SEASUN GAMES PTE. LTD. All rights reserved.

6.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●9020円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

7.『デッドバイデイライト』

●Behaviour Interactive

●発売中

●792円(8月9日まで60%オフ、以降は1980円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

8.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

9.『7 Days to Die』

●The Fun Pimps Entertainment

●発売中

●4900円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/251570/7_Days_to_Die/

© 2024 The Fun Pimps, LLC. 7 DAYS TO DIE is a trademark of The Fun Pimps, LLC. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

10.『GUILTY GEAR -STRIVE-』

●アークシステムワークス

●発売中

●1995円(7月30日まで50%オフ、以降は3990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/

© ARC SYSTEM WORKS