NEXONのサードパーソン・ルートシューター『The First Descendant』が初登場で1位を獲得！【Steamランキング】

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、NEXONから発売されたばかりの基本プレイ無料のサードパーソン・ルートシューター『The First Descendant』が1位に。2位にはフロム・ソフトウェアの『ELDEN RING』、3位にカプコンの『ストリートファイター6』と人気タイトルが続く。

7位にランクインするディースリー・パブリッシャーの『地球防衛軍６』は、現在予約受付中。『６』単体でも遊べるが、7月12日までセールで70％オフの『地球防衛軍５』から続くストーリーとなっているので、未プレイの人はあわせて遊んでみてはいかがだろうか。

そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年7月8日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『The First Descendant』

●NEXON

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/

© 2024 NEXON Korea Corporation & NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

2.『ELDEN RING』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●6468円（7月12日まで30％オフ、以降は9240円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

3.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●3995円（7月12日まで50％オフ、以降は7990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

4.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

5.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

© 2024 Valve Corporation.All rights reserved.商標はすべて米国およびそのほかの国の各社が所有します。

6.『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●5161円（7月12日まで31％オフ、以降は7480円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX.

7.『地球防衛軍６』

●ディースリー・パブリッシャー

●2024年7月25日発売

●8082円（7月25日まで予約購入プロモーションで10％オフ、以降は8980円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2291060/_/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

8.『ドラゴンボールZ KAKAROT』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●1980円（7月12日まで75％オフ、以降は7920円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/851850/Z_KAKAROT/

©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

9.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

10.『モンスターハンター：ワールド』

●カプコン

●発売中

●986円（7月12日まで67％オフ、以降は2990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.