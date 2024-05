ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(5月29日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「真・女神転生」シリーズの中でも屈指の名作と言われる『真・女神転生III』のリマスター作!

・タイトル:真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER

・割引率:80%

・価格:996円(5月30日まで)

・メーカー:セガ(アトラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1413480/III_NOCTURNE_HD_REMASTER/

“非常に好評”なユーザー評価、モンスターを管理するローグライクシミュレーション

・タイトル:Lobotomy Corporation | Monster Management Simulation

・割引率:70%

・価格:771円(6月4日まで)

・メーカー:ProjectMoon

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/568220/Lobotomy_Corporation__Monster_Management_Simulation/

手書きアニメのような極まったアニメーション映像で人気の「ギルティギア」最新作

・タイトル:GUILTY GEAR -STRIVE-

・割引率:50%

・価格:1995円(6月12日まで)

・メーカー:アークシステムワークス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1384160/GUILTY_GEAR_STRIVE/

数々の賞を受賞している西部劇オープンワールドクライムアクションアドベンチャー

・タイトル:レッド・デッド・リデンプション2

・割引率:60%

・価格:3447円(6月11日まで)

・メーカー:ロックスター・ゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1174180/Red_Dead_Redemption_2/

パンデミックにより“感染者(フリーカー)”に支配された世界での決死のサバイバル!

・タイトル:Days Gone

・割引率:75%

・価格:1622円(6月4日まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1259420/Days_Gone/

