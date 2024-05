ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(5月15日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『Dying Light』の究極版で、汚染された世界を生き残ろう!

・タイトル:DYING LIGHT DEFINITIVE EDITION

・割引率:80%

・価格:976円(5月20日まで)

・メーカー:Techland

・製品URL:https://store.steampowered.com/sub/633708/

DYING LIGHT & DYING LIGHT: THE FOLLOWING © Techland 2021. Published by Techland. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

世界中のRPGファンを熱狂させたダークファンタジーシリーズ1作目のリマスター版

・タイトル:『DARK SOULS: REMASTERED』

・割引率:50%

・価格:2365円(5月17日まで)

・メーカー:フロム・ソフトウェア

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/570940/DARK_SOULS_REMASTERED/

Dark Souls™: Remastered & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.

次元超える冒険を楽しもう! 「ラチェット&クランク」シリーズ最新作

・タイトル:ラチェット&クランク パラレル・トラブル

・割引率:40%

・価格:4554円(5月21日まで)

・メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1895880/_/

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed and created by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV.



Ratchet & Clank and Ratchet & Clank Rift Apart are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC. Insomniac Games is a trademark of Insomniac Games, Inc.

オープンワールドの遊び場できままに冒険できる! 猫好き注目のインディーズタイトル

・タイトル:Little Kitty, Big City

・割引率:10%

・価格:2340円(5月24日まで)

・メーカー:Double Dagger Studio

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1177980/Little_Kitty_Big_City/

Copyright 2024, Double Dagger Studio LLC

ユーザー評価が非常に好評なスーパーマーケット経営シミュレーション

・タイトル:Supermarket Simulator【早期アクセスゲーム】

・割引率:20%

・価格:1200円(5月18日まで)

・メーカー:Nokta Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2670630/Supermarket_Simulator/

© Nokta Games All rights reserved.