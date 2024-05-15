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毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第92回

『DARK SOULS』のリマスター版が50％オフ！

80％オフで『DYING LIGHT DEFINITIVE EDITION』が976円！【Steam今週のセール情報】

2024年05月15日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

80％オフで『DYING LIGHT DEFINITIVE EDITION』が976円！【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（5月15日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『Dying Light』の究極版で、汚染された世界を生き残ろう！

80％オフで『DYING LIGHT DEFINITIVE EDITION』が976円！【Steam今週のセール情報】

タイトル：DYING LIGHT DEFINITIVE EDITION
割引率：80％
価格：976円（5月20日まで）
メーカー：Techland
製品URLhttps://store.steampowered.com/sub/633708/

DYING LIGHT & DYING LIGHT: THE FOLLOWING © Techland 2021. Published by Techland. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

世界中のRPGファンを熱狂させたダークファンタジーシリーズ1作目のリマスター版

80％オフで『DYING LIGHT DEFINITIVE EDITION』が976円！【Steam今週のセール情報】

タイトル：『DARK SOULS: REMASTERED』
割引率：50％
価格：2365円（5月17日まで）
メーカー：フロム・ソフトウェア
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/570940/DARK_SOULS_REMASTERED/

Dark Souls™: Remastered & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.

次元超える冒険を楽しもう！ 「ラチェット＆クランク」シリーズ最新作

80％オフで『DYING LIGHT DEFINITIVE EDITION』が976円！【Steam今週のセール情報】

タイトル：ラチェット＆クランク パラレル・トラブル
割引率：40％
価格：4554円（5月21日まで）
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1895880/_/

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed and created by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV.

Ratchet & Clank and Ratchet & Clank Rift Apart are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC. Insomniac Games is a trademark of Insomniac Games, Inc.

オープンワールドの遊び場できままに冒険できる！ 猫好き注目のインディーズタイトル

80％オフで『DYING LIGHT DEFINITIVE EDITION』が976円！【Steam今週のセール情報】

タイトル：Little Kitty, Big City
割引率：10％
価格：2340円（5月24日まで）
メーカー：Double Dagger Studio
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1177980/Little_Kitty_Big_City/

Copyright 2024, Double Dagger Studio LLC

ユーザー評価が非常に好評なスーパーマーケット経営シミュレーション

80％オフで『DYING LIGHT DEFINITIVE EDITION』が976円！【Steam今週のセール情報】

タイトル：Supermarket Simulator【早期アクセスゲーム】
割引率：20％
価格：1200円（5月18日まで）
メーカー：Nokta Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2670630/Supermarket_Simulator/

© Nokta Games All rights reserved.

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