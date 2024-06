ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(6月5日13時調べ)

Year1最後の追加キャラ「豪鬼」も参戦し、闘いはさらに苛烈に!

・タイトル:Street Fighter 6

・割引率:50%

・価格:3995円(6月18日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

「ダンジョンズ&ドラゴンズ」のコラボチャプターも発売されたマルチプレイヤーホラーゲーム

・タイトル:デッドバイデイライト

・割引率:60%

・価格:792円(6月18日まで)

・メーカー:Behaviour Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

シーズン4で伝説の武器のさらなる強化が可能になり、やり込み度もアップ!

・タイトル:ディアブロ IV

・割引率:50%

・価格:4900円(6月9日まで)

・メーカー:ブリザード・エタンテーンメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2344520/_IV/

「ハリー・ポッター」の魔法の世界を体験できるオープンワールドアクションアドベンチャー

・タイトル:ホグワーツ・レガシー

・割引率:50%

・価格:4389円(6月11日まで)

・メーカー:ワーナー・ゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/990080/_/

個性豊かな仲間たちと奇妙な世界を探索しよう。どこか懐かしい2Dドット絵のRPG

・タイトル:OMORI

・割引率:40%

・価格:1188円(6月11日まで)

・メーカー:OMOCAT

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1150690/OMORI/

