『不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録』や『.hack//G.U. Last Recode』など人気作も！

ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（3月18日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『FFXII』が今年で発売から20周年！ 空賊に憧れる少年ヴァンの物語を満喫しよう

・タイトル：ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ（FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE）

・割引率：60％

・価格：2112円（2026年3月20日まで）

・メーカー：スクウァエ・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/595520/FINAL_FANTASY_XII_THE_ZODIAC_AGE/

© 2006, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. THE ZODIAC AGE is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd. FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

「風来のシレン」シリーズ最新作！ ユーザー評価も“非常に好評”なダンジョンRPG

・タイトル：不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録

・割引率：50％

・価格：2990円（2026年3月20日まで）

・メーカー：スパイク・チュンソフト

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2178480/_6/

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

ハイクオリティなピクセルアートで描かれる家族の絆の物語！ 評価の高いアクションRPG

・タイトル：チルドレン・オブ・モルタ（Children of Morta）

・割引率：85％

・価格：385円（2026年3月20日まで）

・メーカー：11 bit studios

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/330020/Children_of_Morta/

© 2017 11 bit studios S.A. and Dead Mage Inc. Children of Morta, the Children of Morta logo, the 11 bit studios logo and the Dead Mage logo are trademarks of 11 bit studios S.A. and/or Dead Mage Inc. All rights reserved.

『.hack//G.U.』3部作に新たなエピソードを加えたHDリマスター作！

・タイトル：.hack//G.U. Last Recode

・割引率：80％

・価格：1672円（2026年3月20日まで）

・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/525480/hackGU_Last_Recode/

©.hack Conglomerate

©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

武器で戦う剣戟対戦格闘ゲーム「サムライスピリッツ」のリブート作！ 一瞬の隙が生死を決める真剣勝負に挑め

・タイトル：SAMURAI SPIRITS

・割引率：85％

・価格：865円（2026年3月22日まで）

・メーカー：SNK

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1342260/SAMURAI_SPIRITS/

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.