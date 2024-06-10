毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、セールで50％オフとなっているカプコンの『ストリートファイター6』が1位を獲得。2位はKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』、3位はフロム・ソフトウェアの『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』がランクインしている。

新作タイトルとしては、アトラスの「真・女神転生」シリーズ最新作『真・女神転生V Vengeance』、本日特別番組が配信されたアクティビジョンの『Call of Duty: Black Ops 6』、そしてIRONMACEの無料ゲーム『Dark and Darker』が登場。

そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年6月3日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●3995円（6月18日まで50％オフ、以降は7990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

2.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

3.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●6月21日発売予定

●9020円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

4.『モンスターハンター：ワールド』

●カプコン

●発売中

●986円（6月13日まで67％オフ、以降は2990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

5.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

6.『真・女神転生V Vengeance』

●セガ（アトラス）

●6月14日発売予定

●通常版：9878円

デジタルデラックス版：1万1660円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1875830/_Vengeance/

©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo, SHIN MEGAMI TENSEI and SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.

7.『Destiny 2』

●Bungie

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1085660/Destiny_2/

© 2023 Bungie, Inc. All rights reserved.Destiny, the Destiny Logo, Bungie and the Bungie Logo are among the trademarks of Bungie, Inc.

8.『Call of Duty: Black Ops 6』

●アクティビジョン

●10月25日発売予定

●通常版：9800円

秘蔵版：1万3400円

秘蔵版アップグレード：3600円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2933620/Call_of_Duty_Black_Ops_6/

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.

9.『Dark and Darker』【早期アクセスゲーム】

●IRONMACE

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2016590/Dark_and_Darker/

© 2023 IRONMACE Co., Ltd. All Rights Reserved.

10.『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●発売中

●7590円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2215430/Ghost_of_Tsushima_DIRECTORS_CUT/

©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Sucker Punch Productions LLC が開発。Ghost of Tsushima は、米国およびその他の国における Sony Interactive Entertainment LLC の登録商標です。