毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、セールで50％オフとなっているカプコンの『ストリートファイター6』が1位を獲得。2位はKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』、3位はフロム・ソフトウェアの『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』がランクインしている。
新作タイトルとしては、アトラスの「真・女神転生」シリーズ最新作『真・女神転生V Vengeance』、本日特別番組が配信されたアクティビジョンの『Call of Duty: Black Ops 6』、そしてIRONMACEの無料ゲーム『Dark and Darker』が登場。
そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。
※2024年6月3日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●3995円（6月18日まで50％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
2.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
3.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●6月21日発売予定
●9020円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
4.『モンスターハンター：ワールド』
●カプコン
●発売中
●986円（6月13日まで67％オフ、以降は2990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
5.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
6.『真・女神転生V Vengeance』
●セガ（アトラス）
●6月14日発売予定
●通常版：9878円
デジタルデラックス版：1万1660円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1875830/_Vengeance/
©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo, SHIN MEGAMI TENSEI and SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.
7.『Destiny 2』
●Bungie
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1085660/Destiny_2/
© 2023 Bungie, Inc. All rights reserved.Destiny, the Destiny Logo, Bungie and the Bungie Logo are among the trademarks of Bungie, Inc.
8.『Call of Duty: Black Ops 6』
●アクティビジョン
●10月25日発売予定
●通常版：9800円
秘蔵版：1万3400円
秘蔵版アップグレード：3600円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2933620/Call_of_Duty_Black_Ops_6/
© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.
9.『Dark and Darker』【早期アクセスゲーム】
●IRONMACE
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2016590/Dark_and_Darker/
© 2023 IRONMACE Co., Ltd. All Rights Reserved.
10.『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●7590円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2215430/Ghost_of_Tsushima_DIRECTORS_CUT/
©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Sucker Punch Productions LLC が開発。Ghost of Tsushima は、米国およびその他の国における Sony Interactive Entertainment LLC の登録商標です。
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