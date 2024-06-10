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毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第87回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

2024年06月10日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

　今週のSteam売り上げランキングは、セールで50％オフとなっているカプコンの『ストリートファイター6』が1位を獲得。2位はKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』、3位はフロム・ソフトウェアの『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』がランクインしている。

　新作タイトルとしては、アトラスの「真・女神転生」シリーズ最新作『真・女神転生V Vengeance』、本日特別番組が配信されたアクティビジョンの『Call of Duty: Black Ops 6』、そしてIRONMACEの無料ゲーム『Dark and Darker』が登場。

　そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年6月3日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ストリートファイター6』

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●3995円（6月18日まで50％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

2.『遊戯王 マスターデュエル』

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment

3.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●6月21日発売予定
●9020円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

4.『モンスターハンター：ワールド』

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●986円（6月13日まで67％オフ、以降は2990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

5.『エーペックスレジェンズ』

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

6.『真・女神転生V Vengeance』

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

●セガ（アトラス）
●6月14日発売予定
●通常版：9878円
　デジタルデラックス版：1万1660円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1875830/_Vengeance/

©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo, SHIN MEGAMI TENSEI and SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.

7.『Destiny 2』

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

●Bungie
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1085660/Destiny_2/

© 2023 Bungie, Inc. All rights reserved.Destiny, the Destiny Logo, Bungie and the Bungie Logo are among the trademarks of Bungie, Inc.

8.『Call of Duty: Black Ops 6』

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

●アクティビジョン
●10月25日発売予定
●通常版：9800円
　秘蔵版：1万3400円
　秘蔵版アップグレード：3600円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2933620/Call_of_Duty_Black_Ops_6/

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.

9.『Dark and Darker』【早期アクセスゲーム】

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

●IRONMACE
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2016590/Dark_and_Darker/

© 2023 IRONMACE Co., Ltd. All Rights Reserved.

10.『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』

『Call of Duty: Black Ops 6』や『真・女神転生V Vengeance』が予約受付開始でランクイン！【Steamランキング】

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●7590円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2215430/Ghost_of_Tsushima_DIRECTORS_CUT/

©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Sucker Punch Productions LLC が開発。Ghost of Tsushima は、米国およびその他の国における Sony Interactive Entertainment LLC の登録商標です。

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