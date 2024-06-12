『デビル メイ クライ5』や『シヴィライゼーションVI』なども超お安い！
90％オフで『ゴッドイーター3』が902円！ほかにも名作タイトルが絶賛セール中【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（6月12日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
ハイスピードなアクションと壮大なストーリーが魅力のシリーズ第3弾！
・タイトル：ゴッドイーター3
・割引率：90％
・価格：902円（6月19日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/899440/GOD_EATER_3/
©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
ダンテの兄バージルが使えるDLCをセットにしたバンドル版がお買い得に！
・タイトル：デビル メイ クライ5 プレイヤーバージルパック
・割引率：67％
・価格：986円（6月22日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/601150/Devil_May_Cry_5/
©CAPCOM CO., LTD. 2019 ALL RIGHTS RESERVED.
8年ぶりの最新作『VII』も先日発表された、文明をモチーフにしたストラテジーゲーム6作目！
・タイトル：Sid Meier’s Civilization VI
・割引率：95％
・価格：350円（6月22日まで）
・メーカー：2K／Aspyr（Mac）／Aspyr（Linux）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/289070/Sid_Meiers_Civilization_VI/
©2017 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
グラフィックの向上と新要素を加えて『サガ フロンティア』が復活！
・タイトル：サガ フロンティア リマスター
・割引率：50％
・価格：2400円（6月13日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1295270/_/
© SQUARE ENIX, ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
アニメ化も決まった『天穂のサクナヒメ』が50％オフ！
・タイトル：天穂のサクナヒメ
・割引率：50％
・価格：1639円（6月18日まで）
・メーカー：XSEED Games／Marvelous USA
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1356670/_/
©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.
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