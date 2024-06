ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(6月12日13時調べ)

■Steamストア

■Steam「スペシャル」ページ

ハイスピードなアクションと壮大なストーリーが魅力のシリーズ第3弾!

・タイトル:ゴッドイーター3

・割引率:90%

・価格:902円(6月19日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/899440/GOD_EATER_3/

©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

ダンテの兄バージルが使えるDLCをセットにしたバンドル版がお買い得に!

・タイトル:デビル メイ クライ5 プレイヤーバージルパック

・割引率:67%

・価格:986円(6月22日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/601150/Devil_May_Cry_5/

©CAPCOM CO., LTD. 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

8年ぶりの最新作『VII』も先日発表された、文明をモチーフにしたストラテジーゲーム6作目!

・タイトル:Sid Meier’s Civilization VI

・割引率:95%

・価格:350円(6月22日まで)

・メーカー:2K/Aspyr(Mac)/Aspyr(Linux)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/289070/Sid_Meiers_Civilization_VI/

©2017 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

グラフィックの向上と新要素を加えて『サガ フロンティア』が復活!

・タイトル:サガ フロンティア リマスター

・割引率:50%

・価格:2400円(6月13日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1295270/_/

© SQUARE ENIX, ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

アニメ化も決まった『天穂のサクナヒメ』が50%オフ!

・タイトル:天穂のサクナヒメ

・割引率:50%

・価格:1639円(6月18日まで)

・メーカー:XSEED Games/Marvelous USA

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1356670/_/

©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.