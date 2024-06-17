毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
Steamで配信された「キングダムハーツ」が初登場で3位に！そのほか注目作が上位にランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、セールで50％オフのカプコンの『ストリートファイター6』が引き続き1位を獲得。セール期間は日付を越えた18日午前1時59分ごろまでなので、お見逃しなく。
新作タイトルとしては、先週発売された『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』が3位で初登場。2024年7月12日までリリースセールで31％オフで購入できるので、要チェックだ。
そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。
※2024年6月17日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●3995円（6月18日まで50％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
2.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●6月21日発売予定
●9020円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
3.『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●5161円（7月12日まで31％オフ、以降は7480円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/
© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX.
4.『真・女神転生V Vengeance』
●セガ（アトラス）
●発売中
●通常版：9878円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1875830/_Vengeance/
©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo, SHIN MEGAMI TENSEI and SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.
5.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
6.『Dark and Darker』【早期アクセスゲーム】
●IRONMACE
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2016590/Dark_and_Darker/
© 2023 IRONMACE Co., Ltd. All Rights Reserved.
7.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2024 Electronic Arts Inc.
8.『デッドバイデイライト』
●Behaviour Interactive
●発売中
●792円（6月18日まで60％オフ、以降は1980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
9.『モンスターハンター：ワールド』
●カプコン
●発売中
●2990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
10.『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●7590円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2215430/Ghost_of_Tsushima_DIRECTORS_CUT/
©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Sucker Punch Productions LLC が開発。Ghost of Tsushima は、米国およびその他の国における Sony Interactive Entertainment LLC の登録商標です。
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