毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、セールで50％オフのカプコンの『ストリートファイター6』が引き続き1位を獲得。セール期間は日付を越えた18日午前1時59分ごろまでなので、お見逃しなく。

新作タイトルとしては、先週発売された『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』が3位で初登場。2024年7月12日までリリースセールで31％オフで購入できるので、要チェックだ。

そのほかランキングの詳細は、下記をチェックしてほしい。

※2024年6月17日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●3995円（6月18日まで50％オフ、以降は7990円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

2.『ELDEN RING Shadow of the Erdtree Edition』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●6月21日発売予定

●9020円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

3.『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●5161円（7月12日まで31％オフ、以降は7480円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2552430/KINGDOM_HEARTS_HD_1525_ReMIX/

© Disney © Disney/Pixar Developed by SQUARE ENIX.

4.『真・女神転生V Vengeance』

●セガ（アトラス）

●発売中

●通常版：9878円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1875830/_Vengeance/

©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo, SHIN MEGAMI TENSEI and SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.

5.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

6.『Dark and Darker』【早期アクセスゲーム】

●IRONMACE

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2016590/Dark_and_Darker/

© 2023 IRONMACE Co., Ltd. All Rights Reserved.

7.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

8.『デッドバイデイライト』

●Behaviour Interactive

●発売中

●792円（6月18日まで60％オフ、以降は1980円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

9.『モンスターハンター：ワールド』

●カプコン

●発売中

●2990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/582010/Monster_Hunter_World/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

10.『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●発売中

●7590円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2215430/Ghost_of_Tsushima_DIRECTORS_CUT/

©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Sucker Punch Productions LLC が開発。Ghost of Tsushima は、米国およびその他の国における Sony Interactive Entertainment LLC の登録商標です。