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毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報

第97回

「逆転裁判」のコレクション作『逆転裁判123 成歩堂セレクション』が986円！

60％オフと『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』がお買い得！「聖剣3」の3Dリメイク作【Steam今週のセール情報】

2024年06月19日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

60％オフと『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』がお買い得！「聖剣3」の3Dリメイク作【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（6月19日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

最新作の『VISIONS of MANA』は8月30日に発売！

60％オフと『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』がお買い得！「聖剣3」の3Dリメイク作【Steam今週のセール情報】

タイトル：聖剣伝説3 TRIALS of MANA
割引率：60％
価格：2631円（6月28日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/924980/3_TRIALS_of_MANA/

© 1995, 2019, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. TRIALS OF MANA is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners.

「逆転」シリーズの初期3作品を1本に収めたコレクション作！

60％オフと『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』がお買い得！「聖剣3」の3Dリメイク作【Steam今週のセール情報】

タイトル：逆転裁判123 成歩堂セレクション
割引率：67％
価格：986円（6月22日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/787480/_123/

©CAPCOM CO., LTD. 2014, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

「デス・ストランディング」現象の発生により分断された世界で描かれる配達人の物語

60％オフと『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』がお買い得！「聖剣3」の3Dリメイク作【Steam今週のセール情報】

タイトル：DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
割引率：50％
価格：2490円（6月28日まで）
メーカー：505 Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1850570/DEATH_STRANDING_DIRECTORS_CUT/

© 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. / KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. PC version published by 505 Games. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks or registered trademarks of 505 Games SpA or its affiliates in the U.S. and/or other countries. DEATH STRANDING is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

メキシコのオープンワールドの風景の中で、世界の名車でドライビングアクションを楽しもう！

60％オフと『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』がお買い得！「聖剣3」の3Dリメイク作【Steam今週のセール情報】

タイトル：Forza Horizon 5
割引率：50％
価格：3795円（6月24日まで）
メーカー：Xbox Game Studios
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1551360/Forza_Horizon_5/

© Microsoft 2024

“非常に好評”とユーザー評価が高い中世ストラテジーゲーム

60％オフと『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』がお買い得！「聖剣3」の3Dリメイク作【Steam今週のセール情報】

タイトル：Manor Lords マナー・ロード【早期アクセスゲーム】
割引率：25％
価格：3735円（6月24日まで）
メーカー：Hooded Horse
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1363080/Manor_Lords/

© Copyright 2024

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