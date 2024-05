ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(5月8日13時調べ)

■Steamストア

■Steam「スペシャル」ページ

独特な世界観と爽快なアクションが人気の「NieR」シリーズ最新作!

・タイトル:『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

・割引率:60%

・価格:2112円(5月9日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/524220/NieRAutomata/

© 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by PlatinumGames Inc. Character Design by Akihiko Yoshida. NieR: Automata is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other marks are properties of their respective owners.

『II』も好評なローグライク・ダンジョンアドベンチャー

・タイトル:Hades

・割引率:66%

・価格:952円(5月14日まで)

・メーカー:Supergiant Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1145360/Hades/

© Supergiant Games, LLC 2020. All rights reserved.

スタイリッシュアクション「デビル メイ クライ」シリーズ第5弾!

・タイトル:Devil May Cry 5 プレイヤーバージルパック

・割引率:67%

・価格:986円(5月9日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/601150/Devil_May_Cry_5/

©CAPCOM CO., LTD. 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

『バルダーズ・ゲート3』を手がけたLarian Studiosによる本格ファンタジーRPG

・タイトル:『Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition』

・割引率:70%

・価格:1494円(5月14日まで)

・メーカー:Larian Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/435150/Divinity_Original_Sin_2__Definitive_Edition/

©2016-2017 Larian Studios. All rights reserved. Divinity, Divinity: Original Sin and Larian are registered trademarks of Larian Studios Games Ltd.

バディキャラクターとの連携や多彩な武器によるアクションが楽しめるドラマティック探索アクションRPG

・タイトル:CODE VEIN

・割引率:85%

・価格:1798円(5月14日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/678960/CODE_VEIN/

CODE VEIN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.