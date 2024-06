ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(6月26日13時調べ)

子ども時代の王様で塊をつくる「王様プチメモリー」を収録! 「塊魂」シリーズ最新作

・タイトル:みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー

・割引率:75%

・価格:990円(6月28日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1730700/_/

宇宙を探索し、己の支配圏を打ち立てよう! 宇宙に生きるスペースSLG

・タイトル:『X4: Foundations』

・割引率:70%

・価格:1650円(6月28日まで)

・メーカー:Egosoft

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/392160/X4_Foundations/

家庭用ゲーム機版も人気の料理を題材にしたマルチプレイ対戦&協力アクション

・タイトル:Overcooked! 2

・割引率:75%

・価格:642円(6月28日まで)

・メーカー:Team17

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/728880/Overcooked_2/

サンドボックスの「DQ」2作品のバンドル版がお買い得!

・タイトル:ドラゴンクエストビルダーズ+ドラゴンクエストビルダーズ2バンドル

・割引率:48%

・価格:5829円(6月28日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/bundle/37565/_/

アークシステムワークス開発! 『アラド戦記』のキャラクターが戦う対戦格闘

・タイトル:DNF Duel

・割引率:70%

・価格:2244円(7月2日まで)

・メーカー:NEXON

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1216060/DNF_Duel/

