今週のSteam売り上げランキングは、リリースから1.5周年を迎えた『ヘブンバーンズレッド』が1位を獲得。2位には8月25日発売の『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』がランクインしている。

新作タイトルとしては、9月6日にベセスダ・ソフトワークスから発売される『Starfield』が7位に登場。9位の『モンスターハンターライズ』は本日の日付を越えた深夜にセールが終了してしまうので、購入を考えている人はお早めに。詳しくは下記のランキングをチェック!

※2023年8月7日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

1.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

2.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

●フロム・ソフトウェア、バンダムナムコエンターテインメント

●2023年8月25日発売

●8690円

Deluxe Edition:9680円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

4.『グランド・セフト・オートV』プレミアム・エディション

●ロックスター・ゲームス

●発売中

●4469円(25%オフ)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/271590/Grand_Theft_Auto_V/

©2008 - 2015 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、the GTA Five、Rockstar Games R*マークおよびロゴは、米国およびほかの国におけるTake-Two Interactive Softwareの商標および/または登録商標です。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。Bink Videoを使用しています。Copyright © 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. のモーションシンセシステクノロジーは、NaturalMotionによって提供されています。euphoriaコードは©NaturalMotion 2008です。""NaturalMotion""、""euphoria""、NaturalMotionおよびeuphoriaロゴはNaturalMotionの商標です。ライセンスを得ています。本ソフトウェア製品には、Autodesk® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。ほかのすべての商標および登録商標は個々の権利所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

5.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

6.『Remnant II』

●Gearbox Publishing

●発売中

●5500円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1282100/Remnant_II/

©2022 Gunfire Games, LLC. All rights reserved. Published and distributed by Gearbox Publishing.

7.『STARFIELD』

●ベセスダ・ソフトワークス

●9月6日発売

●9680円

PREMIUM EDITION:1万2870円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1716740/STARFIELD/

© 2023 ZeniMax Media Inc. Starfield, Bethesda, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

8.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

9.『モンスターハンターライズ』

●カプコン

●発売中

●1596円(8月8日まで60%オフ、以降は3990円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

10.『信長の野望・新生』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●1万780円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1336980/_/

Illustrated by Keiji Hida

© KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.