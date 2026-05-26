「Forza Horizon 6」を本気で走りたい人へ。Logicool Gのハンコンが4万円切りで買えるぞ！

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Logicool Gのハンドルコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのハンドルコントローラー「G923d」が販売中だ。過去価格は5万7500円だが、タイムセールにより31％オフの3万9800円で購入できる（5月25日時点）。

本製品は、PCやPS5に対応するハンドルコントローラーで、ブレーキペダルが付属している。ゲーム内の状況を振動で体験できるというフィードバックシステム「TRUEFORCE」を搭載するほか、プログラム可能なデュアルクラッチ ローンチアシスト、感圧式ブレーキシステムを再現したというペダルなどが特徴だ。

「Forza Horizon 6」でリアルな運転をしたい人に

ユーザーレビューを見ると、「ステアリング、ペダルともに満足度高め」「初めてのハンコン、最高に楽しい」といった声が寄せられている。ちなみに、本製品は話題沸騰中のオープンワールドレーシングゲーム「Forza Horizon 6」に対応しているという。リアリティあふれるドライブを体験したい人は、タイムセール中の本製品をチェックしてみては？