Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第373回
「Forza Horizon 6」を本気で走りたい人へ。Logicool Gのハンコンが4万円切りで買えるぞ！
2026年05月26日 12時00分更新
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Logicool Gのハンドルコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのハンドルコントローラー「G923d」が販売中だ。過去価格は5万7500円だが、タイムセールにより31％オフの3万9800円で購入できる（5月25日時点）。
本製品は、PCやPS5に対応するハンドルコントローラーで、ブレーキペダルが付属している。ゲーム内の状況を振動で体験できるというフィードバックシステム「TRUEFORCE」を搭載するほか、プログラム可能なデュアルクラッチ ローンチアシスト、感圧式ブレーキシステムを再現したというペダルなどが特徴だ。
「Forza Horizon 6」でリアルな運転をしたい人に
ユーザーレビューを見ると、「ステアリング、ペダルともに満足度高め」「初めてのハンコン、最高に楽しい」といった声が寄せられている。ちなみに、本製品は話題沸騰中のオープンワールドレーシングゲーム「Forza Horizon 6」に対応しているという。リアリティあふれるドライブを体験したい人は、タイムセール中の本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 Logicool G ハンコン G923d グランツーリスモ7 動作確認済み PS5 PS4 PC ハンドル コントローラー レーシング ゲーム フォースフィードバックシステム ステアリング 国内正規品 1年間メーカー保証 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き ブラック
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