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ゲーム  >  ニュース  >  「ヘブバン情報局 ゆったり番外編 Vol.5」が本日1月4日20時より配信！

開発陣による新年のご挨拶＋最新情報を公開予定

「ヘブバン情報局 ゆったり番外編 Vol.5」が本日1月4日20時より配信！

2024年01月04日 13時40分更新

文● Zenon／ASCII

「ヘブバン情報局 ゆったり番外編 Vol.5」が本日1月4日20時より配信！

　Wright Flyer StudiosとビジュアルアーツのKeyは1月4日、ドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』の公式生放送「ヘブバン情報局 ゆったり番外編 Vol.5」を、公式YouTubeチャンネルにて本日20時より配信すると発表した。

■ヘブバン情報局 ゆったり番外編 Vol.5

　今回は今回はプロデューサーの柿沼氏と開発統括の下田氏が、ユーザーへ新年の挨拶をするとともに、最新情報を公開するという。

【番組概要】

番組名：ヘブバン情報局 ゆったり番外編 Vol.5
配信日：2024年1月4日20時～
放送媒体：YouTube（https://www.youtube.com/watch?v=MGUUtN-uPMg
出演者：
　柿沼洋平氏：『ヘブンバーンズレッド』プロデューサー
　下田翔大氏：『ヘブンバーンズレッド』開発統括／ゲームデザイン

 

【ゲーム情報】

タイトル：ヘブンバーンズレッド
ジャンル：RPG
配信：Wright Flyer Studios
企画・制作：Wright Flyer Studios×Key
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam） ※一部端末は対象外となります
配信日：配信中（2022年2月10日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS　© VISUAL ARTS / Key

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