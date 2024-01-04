Wright Flyer StudiosとビジュアルアーツのKeyは1月4日、ドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』の公式生放送「ヘブバン情報局 ゆったり番外編 Vol.5」を、公式YouTubeチャンネルにて本日20時より配信すると発表した。
■ヘブバン情報局 ゆったり番外編 Vol.5
今回は今回はプロデューサーの柿沼氏と開発統括の下田氏が、ユーザーへ新年の挨拶をするとともに、最新情報を公開するという。
【番組概要】
番組名：ヘブバン情報局 ゆったり番外編 Vol.5
配信日：2024年1月4日20時～
放送媒体：YouTube（https://www.youtube.com/watch?v=MGUUtN-uPMg）
出演者：
柿沼洋平氏：『ヘブンバーンズレッド』プロデューサー
下田翔大氏：『ヘブンバーンズレッド』開発統括／ゲームデザイン
【ゲーム情報】
タイトル：ヘブンバーンズレッド
ジャンル：RPG
配信：Wright Flyer Studios
企画・制作：Wright Flyer Studios×Key
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam） ※一部端末は対象外となります
配信日：配信中（2022年2月10日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS © VISUAL ARTS / Key
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