毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『エーペックスレジェンズ』が1位に返り咲き！新作ゲーム『Remnant II』も上位にランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、エレクトロニック・アーツの『エーペックスレジェンズ』が久々に1位に。2位にはロックスター・ゲームズの『グランド・セフト・オードV』、3位には『Remnant: From the Ashes』の続編である新作『Remnant II』が登場している。
そのほかの新作タイトルとしては、8位にPS5で発売され好評を博したソニー・インタラクティブエンタテインメントの『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』のPC版がランクイン。間もなくセール終了の10位の『デッドバイデイライト』も見逃せない。詳しくは下記のランキングをチェック！
※2023年7月31日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win
1.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
2.『グランド・セフト・オートV』プレミアム・エディション
●ロックスター・ゲームス
●発売中
●4469円（25％オフ）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/271590/Grand_Theft_Auto_V/
©2008 - 2015 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、the GTA Five、Rockstar Games R*マークおよびロゴは、米国およびほかの国におけるTake-Two Interactive Softwareの商標および/または登録商標です。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。Bink Videoを使用しています。Copyright © 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. のモーションシンセシステクノロジーは、NaturalMotionによって提供されています。euphoriaコードは©NaturalMotion 2008です。""NaturalMotion""、""euphoria""、NaturalMotionおよびeuphoriaロゴはNaturalMotionの商標です。ライセンスを得ています。本ソフトウェア製品には、Autodesk® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。ほかのすべての商標および登録商標は個々の権利所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。
3.『Remnant II』
●Gearbox Publishing
●発売中
●5500円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1282100/Remnant_II/
©2022 Gunfire Games, LLC. All rights reserved. Published and distributed by Gearbox Publishing.
4.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』
●フロム・ソフトウェア、バンダムナムコエンターテインメント
●2023年8月25日発売
●8690円
Deluxe Edition：9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
5.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
6.『信長の野望・新生』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1336980/_/
Illustrated by Keiji Hida
© KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
7.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
8.『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●7590円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1895880/_/
©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed and created by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV.
Ratchet & Clank and Ratchet & Clank Rift Apart are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC. Insomniac Games is a trademark of Insomniac Games, Inc.
9.『Counter-Strike: Global Offensive』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
10.『デッドバイデイライト』
●Behaviour Interactive
●発売中
●792円（8月2日まで60％オフ。以降は1980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2023 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
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