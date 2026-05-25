Switch 2がドックなしで画面出力できるケーブルがタイムセール中！ 外出用に買っておいて良いかも

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Switch 2 ドックケーブルをチェック

Amazon.co.jpにて、Lemoreleの「Switch 2 ドックケーブル」が販売中だ。参考価格は2509円だが、タイムセールにより8％オフの2308円で購入できる（5月25日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2に対応するUSB Type-C to HDMIのドックケーブル。純正のドックがなくても、ケーブルだけでディスプレー画面に出力できる。4K/60Hzの出力をはじめ、熱暴走を防止するアルミニウム合金素材、最大100Wの給電などが特徴となっている。

自宅以外のディスプレーでSwitch 2を遊びたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、「圧倒的にコンパクトでコスパも良い」「自宅外でディスプレーに映してゲームをする際に重宝しそう」「ドックなしで使えるのが良い」といった声が寄せられている。

自宅以外の場所でゲームを遊びたいけれどもドックを持ち運ぶのが面倒……。そんなときに役立つのが本製品。3000円未満の手頃な価格帯なので、持ち運び用として本製品を確保しておくといいかもしれない。