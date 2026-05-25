Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第364回
Switch 2がドックなしで画面出力できるケーブルがタイムセール中！ 外出用に買っておいて良いかも
2026年05月25日 17時00分更新
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Switch 2 ドックケーブルをチェック
Amazon.co.jpにて、Lemoreleの「Switch 2 ドックケーブル」が販売中だ。参考価格は2509円だが、タイムセールにより8％オフの2308円で購入できる（5月25日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2に対応するUSB Type-C to HDMIのドックケーブル。純正のドックがなくても、ケーブルだけでディスプレー画面に出力できる。4K/60Hzの出力をはじめ、熱暴走を防止するアルミニウム合金素材、最大100Wの給電などが特徴となっている。
自宅以外のディスプレーでSwitch 2を遊びたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、「圧倒的にコンパクトでコスパも良い」「自宅外でディスプレーに映してゲームをする際に重宝しそう」「ドックなしで使えるのが良い」といった声が寄せられている。
自宅以外の場所でゲームを遊びたいけれどもドックを持ち運ぶのが面倒……。そんなときに役立つのが本製品。3000円未満の手頃な価格帯なので、持ち運び用として本製品を確保しておくといいかもしれない。
|Image from Amazon.co.jp
|Switch 2 ドックケーブル 「22.0.0」対応 スイッチ2 Lemorele 1m 高耐久アルミ合金 USB C HDMI変換ケーブル 4K@60Hz PD100W 急速充電【2026 改良型 · 接続安定】switch1/2兼用 直接テレビ出力対応 過電流 過熱保護 ドックなし スイッチ2/OLED/Switch(2017)用 持ち運び便利 軽量 小型ドッキングアダプター ケーブル長さは1m [nintendo_switch]
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