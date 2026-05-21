Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第351回
フェラーリ公認ハンコンが2万円台！ 「Forza Horizon 6」にも対応、Xboxのレースゲームが一気に“それっぽく”なる
2026年05月21日 21時00分更新
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Xbox対応のステアリングコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Xbox対応のステアリングコントローラー「Thrustmaster T98 Ferrari 296 GTS」が販売中だ。価格は2万円。
「Forza Horizon 6」をハンコンでプレイしたい人に◎
本製品はFerrari公式ライセンスを取得したステアリングコントローラーとペダルのセット品で、Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応する。Ferrari 296 GTSの実車にインスパイアされたデザイン、机やテーブルに取り付け可能なクイッククランプシステムなどが特徴となっている。
ちなみに、本製品は5月19日に発売されたオープンワールドレーシングゲーム「Forza Horizon 6」に対応しているという（アップデートで追加サポートを提供予定）。日本を舞台とした本作をハンコンでプレイしたい人、手頃なハンコンを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【Ferrari公式ライセンス製品】【国内正規品】【Ferrari公式ライセンス製品】Thrustmaster T98 Ferrari 296 GTS Xbox Series/PC(Windows 10/11)対応 ステアリングコントローラー Ferrari公式ライセンス Microsoft公式ライセンス製品 ハンコン 国内正規品1年間メーカー保証
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