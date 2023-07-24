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毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング

第50回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

2023年07月24日 18時00分更新

文● ASCII

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

　今週のSteam売り上げランキングは、ストリーマーイベント「VCR GTA」が7月18日に開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！　2位にはカプコンの『ストリートファイター6』、3位には『パワーアップキット』が発売されたコーエーテクモゲームスの『信長の野望・新生』がランクインしている。

　7月26日発売の『Remnant II』、8月25日発売の『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』と発売が近づくタイトルもランキングに登場。リリースセール中の工場建設ゲーム『Techtonica』も注目だ。

※2023年7月24日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『グランド・セフト・オートV』プレミアム・エディション

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

●ロックスター・ゲームス
●発売中
●2121円（64％オフ）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/271590/Grand_Theft_Auto_V/

©2008 - 2015 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、the GTA Five、Rockstar Games R*マークおよびロゴは、米国およびほかの国におけるTake-Two Interactive Softwareの商標および/または登録商標です。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。Bink Videoを使用しています。Copyright © 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. のモーションシンセシステクノロジーは、NaturalMotionによって提供されています。euphoriaコードは©NaturalMotion 2008です。""NaturalMotion""、""euphoria""、NaturalMotionおよびeuphoriaロゴはNaturalMotionの商標です。ライセンスを得ています。本ソフトウェア製品には、Autodesk® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。ほかのすべての商標および登録商標は個々の権利所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

2.『ストリートファイター6』

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

3.『信長の野望・新生』

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

●コーエーテクモゲームス
●発売中
●1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1336980/_/

Illustrated by Keiji Hida
© KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

4.『エーペックスレジェンズ』

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

5.『Remnant II』

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

●Gearbox Publishing
●2023年7月26日発売
●5500円
　Deluxe Edition：6600円
　Ultimate Edition：7700円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1282100/Remnant_II/

©2022 Gunfire Games, LLC. All rights reserved. Published and distributed by Gearbox Publishing.

6.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

●フロム・ソフトウェア、バンダムナムコエンターテインメント
●2023年8月25日発売
●Standard Edition：8690円
　Deluxe Edition：9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

7.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment

8.『Techtonica』【早期アクセスゲーム】

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

●Fire Hose Games
●発売中
●2890円（7月26日まで15％オフ、以降は3400円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1457320/Techtonica/

©2023 Fire Hose Games, Inc. All Rights Reserved

9.『Counter-Strike: Global Offensive』

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

10.『BattleBit Remastered』【早期アクセスゲーム】

ストリーマーイベントが開催された『グランド・セフト・オートV』が1位に！【Steamランキング】

●SgtOkiDoki
●発売中
●2100円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/671860/BattleBit_Remastered/

© SgtOkiDoki

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