今週のSteam売り上げランキングは、2023年9月6日発売、アーリーアクセスですでにプレイしている人もいるベセスダ・ソフトワークスの『Starfield』が1位。2位はフロム・ソフトウェアの『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』、3位はEAの『エーペックスレジェンズ』と人気作は続く。

新作タイトルとしては、5位に非常に好評なクラシックスタイルのRPG『Sea of Stars』、9位にカプコンのスマホアプリの買い切り版『ロックマンX DiVE オフライン』が初登場している。

※2023年9月4日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『Starfield』

●ベセスダ・ソフトワークス

●9月6日発売

●9680円

PREMIUM EDITION：1万2870円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1716740/STARFIELD/

© 2023 ZeniMax Media Inc. Starfield, Bethesda, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

2.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

●フロム・ソフトウェア、バンダムナムコエンターテインメント

●発売中

●8690円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

3.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

4.『Sunkenland』【早期アクセスゲーム】

●Vector3 Studio

●発売中

●2300円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2080690/Sunkenland/

© Vector3 Studio

5.『Sea of Stars』

●Sabotage Studio

●発売中

●3600円（9月5日まで10％オフ、以降は4000円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1244090/Sea_of_Stars/

© Sabotage Studio 2023

6.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

7.『グランド・セフト・オートV』プレミアム・エディション

●ロックスター・ゲームス

●発売中

●2121円（64％オフ）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/271590/Grand_Theft_Auto_V/

©2008 - 2015 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、the GTA Five、Rockstar Games R*マークおよびロゴは、米国およびほかの国におけるTake-Two Interactive Softwareの商標および/または登録商標です。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。Bink Videoを使用しています。Copyright © 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. のモーションシンセシステクノロジーは、NaturalMotionによって提供されています。euphoriaコードは©NaturalMotion 2008です。""NaturalMotion""、""euphoria""、NaturalMotionおよびeuphoriaロゴはNaturalMotionの商標です。ライセンスを得ています。本ソフトウェア製品には、Autodesk® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。ほかのすべての商標および登録商標は個々の権利所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。

8.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

9.『ロックマンX DiVE オフライン』

●カプコン

●発売中

●3990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2183650/X_DiVE/

©CAPCOM CO., LTD. 2020, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

10.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.