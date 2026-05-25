Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第366回
Xbox Game Pass Ultimate 1ヶ月分のオンラインコード版がセール中！ 「Forza Horizon 6」は追加料金なしで遊べる
2026年05月25日 19時00分更新
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Game Pass Ultimate 1ヶ月をチェック
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「Game Pass Ultimate 1ヶ月(Xbox Series X|S, Windows, Cloud Gaming Devices, Xbox One)|オンラインコード版」が販売中だ。参考価格は2750円だが、執筆時点では44％オフの1550円で購入できる。
Xbox Game Passはマイクロソフトが提供する定額制のゲームサブスクリプションサービスで、本製品の「Ultimate」は最上位プランとなる（Essential、Premium、PC Game Passのプランもある）。Ultimateは400本以上のゲームが遊び放題になるほか、新作ゲームを発売日初日からプレイできる権利、クラウドゲーミング、オンラインプレイといった特典が付与されている。
話題の「Forza Horizon 6」は追加料金なしで遊べる！
現在、オープンワールドレーシングゲーム「Forza Horizon 6」が国内で盛況を博している。本作はXboxとPCのプラットフォームで販売されているが、Xbox Game Passに加入すれば追加料金なしでプレイ可能だ。さらにUltimateはクラウドサービスを利用できるため、手持ちのスマホやタブレット、低スペックのノートPCで遊べるところもポイント。
「Forza Horizon 6」を遊ぶだけでなく、400本以上のゲームが遊び放題であることと、クラウドサービスの利便性を体験できるチャンス。まずは1ヶ月だけ試してみて、Xbox Game Passを継続利用するかどうかを判断してみてはどうだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|Game Pass Ultimate 1ヶ月(Xbox Series X|S, Windows, Cloud Gaming Devices, Xbox One)|オンラインコード版
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