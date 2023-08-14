毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
発売が近づく『アーマード・コア6』が1位！「東方」の新作STGが2位に初登場【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、8月25日と発売が近づいてきたフロム・ソフトウェアの『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』が1位に。2位には上海アリス幻樂団による「東方プロジェクト」の新作対戦型シューティング『東方獣王園 ～ Unfinished Dream of All Living Ghost.』がランクインしている。
それ以外はお馴染みのタイトルが多いなか、4位に8月10日にリリースされたばかりの早期アクセスゲーム『Sengoku Dynasty』が登場。本作は、封建制の日本を舞台にしたオープンワールドゲームで、村を作り、管理し、共同体を繁栄させて自分の王国を作り上げていく。詳しくは、下記のランキングをチェック！
※2023年8月14日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win
1.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』
●フロム・ソフトウェア、バンダムナムコエンターテインメント
●2023年8月25日発売
●8690円
Deluxe Edition：9680円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
2.『東方獣王園 ～ Unfinished Dream of All Living Ghost.』
●メディアスケープ
●発売中
●1760円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2400340/__Unfinished_Dream_of_All_Living_Ghost/
©opyright ZUN. All rights reserved.
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
4.『Sengoku Dynasty』【早期アクセスゲーム】
●Toplitz Productions
●発売中
●3059円（8月18日まで15％オフ、以降は3599円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1702010/Sengoku_Dynasty/
Sengoku Dynasty ©2023 Toplitz Productions GmbH. Published by Toplitz Productions. Developed by Superkami S.A. All rights reserved.
5.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
6.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
7.『グランド・セフト・オートV』プレミアム・エディション
●ロックスター・ゲームス
●発売中
●4469円（25％オフ）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/271590/Grand_Theft_Auto_V/
©2008 - 2015 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games、Rockstar North、Grand Theft Auto、the GTA Five、Rockstar Games R*マークおよびロゴは、米国およびほかの国におけるTake-Two Interactive Softwareの商標および/または登録商標です。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。Bink Videoを使用しています。Copyright © 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. のモーションシンセシステクノロジーは、NaturalMotionによって提供されています。euphoriaコードは©NaturalMotion 2008です。""NaturalMotion""、""euphoria""、NaturalMotionおよびeuphoriaロゴはNaturalMotionの商標です。ライセンスを得ています。本ソフトウェア製品には、Autodesk® Scaleform®ソフトウェア、© 2013 Autodesk, Inc.が含まれます。ほかのすべての商標および登録商標は個々の権利所有者に帰属します。不許複製・無断転載を禁じます。
8.『STARFIELD』
●ベセスダ・ソフトワークス
●9月6日発売
●9680円
PREMIUM EDITION：1万2870円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1716740/STARFIELD/
© 2023 ZeniMax Media Inc. Starfield, Bethesda, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.
9.『Remnant II』
●Gearbox Publishing
●発売中
●5500円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1282100/Remnant_II/
©2022 Gunfire Games, LLC. All rights reserved. Published and distributed by Gearbox Publishing.
10.『ヘブンバーンズレッド』
●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
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