毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
ライザの最後の夏、最後の秘密がここに！『ライザのアトリエ3』がランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、無料ゲームの『エーペックスレジェンズ』と『Yu-Gi-Oh! Master Duel』が1位、2位を獲得。デモ版が配信された『BIOHAZARD RE:4』が3位と先週の8位から大幅にランクアップしている。
新作タイトルとしては、「アトリエ」シリーズ最新作にして25周年記念作の『ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』が初登場で8位に。これからの伸びも期待したい。詳しくは下記のランキングをチェック！
※2023年3月13日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win
1.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
2.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
3.『BIOHAZARD RE:4』
●カプコン
●2023年3月24日発売
●7990円
DELUXE EDITION：8990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/
©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
4.『MONSTER HUNTER RISE』
●カプコン
●発売中
●1995円（3月24日まで、50％オフ）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/
5.『ホグワーツ・レガシー』
●ワーナーゲーム
●発売中
●8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/990080/_/
HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)
6.『Sons Of The Forest』【早期アクセスゲーム】
●Newnight
●発売中
●3400円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1326470/Sons_Of_The_Forest/
Copyright Endnight Games. All Rights Reserved.
7.『ヘブンバーンズレッド』
●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
8.『ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』
●コーエーテクモゲームス
●2023年3月24日
●通常版：8580円
Digital Deluxe：1万10円
Digital Deluxe with Season Pass：1万4520円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1999770/_/
©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
9.『オクトパストラベラー II』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●7800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
10.『Wo Long: Fallen Dynasty』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●8580円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1448440/Wo_Long_Fallen_Dynasty/
©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう