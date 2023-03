今週のSteam売り上げランキングは、無料ゲームの『エーペックスレジェンズ』と『Yu-Gi-Oh! Master Duel』が1位、2位を獲得。デモ版が配信された『BIOHAZARD RE:4』が3位と先週の8位から大幅にランクアップしている。

新作タイトルとしては、「アトリエ」シリーズ最新作にして25周年記念作の『ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~』が初登場で8位に。これからの伸びも期待したい。詳しくは下記のランキングをチェック!

※2023年3月13日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

2.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

3.『BIOHAZARD RE:4』

●カプコン

●2023年3月24日発売

●7990円

DELUXE EDITION:8990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

4.『MONSTER HUNTER RISE』

●カプコン

●発売中

●1995円(3月24日まで、50%オフ)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/

5.『ホグワーツ・レガシー』

●ワーナーゲーム

●発売中

●8778円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/990080/_/

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

6.『Sons Of The Forest』【早期アクセスゲーム】

●Newnight

●発売中

●3400円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1326470/Sons_Of_The_Forest/

Copyright Endnight Games. All Rights Reserved.

7.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

8.『ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~』

●コーエーテクモゲームス

●2023年3月24日

●通常版:8580円

Digital Deluxe:1万10円

Digital Deluxe with Season Pass:1万4520円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1999770/_/

©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

9.『オクトパストラベラー II』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●7800円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

10.『Wo Long: Fallen Dynasty』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●8580円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1448440/Wo_Long_Fallen_Dynasty/

©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.