今週のSteam売り上げランキングは、Steamでも圧倒的に好評、そのほかのハードでも評判が高い『BIOHAZARD RE:4』が先週に引き続き1位を獲得。2位、3位も先週と変わらず『エーペックスレジェンズ』と『ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』と続いている。

新顔としては、今週の3月30日発売の『Winning Post 10』が5位に登場。さらに、『2』のリリース時期が夏と発表された『Counter-Strike: Global Offensive』もランクインしている。詳細は、下記のランキングをチェック！

※2023年3月27日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『BIOHAZARD RE:4』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

3.『ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●8580円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1999770/_/

©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

4.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

5.『Winning Post 10』

●コーエーテクモゲームス

●3月30日発売

●1万780円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2124680/Winning_Post_10/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

6.『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●2640円（3月28日まで50％オフ、以降は5280円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/524220/NieRAutomata/

© 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by PlatinumGames Inc. Character Design by Akihiko Yoshida. NieR: Automata is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd. SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other marks are properties of their respective owners.

7.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

8.『サマナーズウォー：クロニクル』

●Com2uS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2167580/_/

© Com2uS Corp. All Rights Reserved.

9.『Counter-Strike: Global Offensive』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

10.『ホグワーツ・レガシー』

●ワーナーゲーム

●発売中

●8778円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/990080/_/

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

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