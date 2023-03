今週のSteam売り上げランキングでは、コーエーテクモゲームスの新作アクションRPG『Wo Long: Fallen Dynasty』がトップ! 2位には「ハリー・ポッター」の世界を冒険できるヒット作『ホグワーツ・レガシー』、3位にはコアなゲームファンに人気の『Sons Of The Forest』がランクイン。

カプコンタイトル2作品がランクインしていて、現在セール中の『MONSTER HUNTER RISE』が5位に再浮上。また、3月24日発売予定の『BIOHAZARD RE:4』が8位に顔を出している。詳しくは下記のランキングをチェック!

※2023年3月6日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『Wo Long: Fallen Dynasty』

●コーエーテクモゲームス

●2023年3月3日

●8580円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1448440/Wo_Long_Fallen_Dynasty/

©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

2.『ホグワーツ・レガシー』

●ワーナーゲーム

●発売中

●8778円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/990080/_/

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

3.『Sons Of The Forest』【早期アクセスゲーム】

●Newnight

●発売中

●3400円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1326470/Sons_Of_The_Forest/

Copyright Endnight Games. All Rights Reserved.

5.『MONSTER HUNTER RISE』

●カプコン

●発売中

●1995円(3月24日まで、50%オフ)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

6.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

7.『ヘブンバーンズレッド』

●WFS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1973710/_/

©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key

8.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

8.『BIOHAZARD RE:4』

●カプコン

●2023年3月24日発売

●7990円

DELUXE EDITION:8990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

9.『オクトパストラベラー II』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●7800円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

10.『WILD HEARTS』

●エレクトロニック・アーツ

●2023年2月17日

●9700円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1938010/WILD_HEARTS/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

© 2023 Electronic Arts