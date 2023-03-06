毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
三國死にゲー『Wo Long』が1位に！3月24日発売の『BIOHAZARD RE:4』も登場【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングでは、コーエーテクモゲームスの新作アクションRPG『Wo Long: Fallen Dynasty』がトップ！ 2位には「ハリー・ポッター」の世界を冒険できるヒット作『ホグワーツ・レガシー』、3位にはコアなゲームファンに人気の『Sons Of The Forest』がランクイン。
カプコンタイトル2作品がランクインしていて、現在セール中の『MONSTER HUNTER RISE』が5位に再浮上。また、3月24日発売予定の『BIOHAZARD RE:4』が8位に顔を出している。詳しくは下記のランキングをチェック！
※2023年3月6日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win
1.『Wo Long: Fallen Dynasty』
●コーエーテクモゲームス
●2023年3月3日
●8580円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1448440/Wo_Long_Fallen_Dynasty/
©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
2.『ホグワーツ・レガシー』
●ワーナーゲーム
●発売中
●8778円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/990080/_/
HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)
3.『Sons Of The Forest』【早期アクセスゲーム】
●Newnight
●発売中
●3400円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1326470/Sons_Of_The_Forest/
Copyright Endnight Games. All Rights Reserved.
5.『MONSTER HUNTER RISE』
●カプコン
●発売中
●1995円（3月24日まで、50％オフ）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/
©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.
6.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
7.『ヘブンバーンズレッド』
●WFS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973710/_/
©WFS Developed by WRIGHT FLYER STUDIOS ©VISUAL ARTS/Key
8.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
8.『BIOHAZARD RE:4』
●カプコン
●2023年3月24日発売
●7990円
DELUXE EDITION：8990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/
©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
9.『オクトパストラベラー II』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●7800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1971650/_II/
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
10.『WILD HEARTS』
●エレクトロニック・アーツ
●2023年2月17日
●9700円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1938010/WILD_HEARTS/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
© 2023 Electronic Arts
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