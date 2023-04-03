毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『Winning Post 10』が1位を獲得！『ライザのアトリエ』の2作品もランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、コーエーテクモゲームスのシリーズ30周年記念作となる本格競馬シミュレーションゲーム『Winning Post 10』が1位に。世界の販売本数が300万本を突破したと発表されたカプコンの『BIOHAZARD RE:4』も3位と上位に位置している。
今回は1作目と3作目が同時にランクインしているコーエーテクモゲームスの『ライザのアトリエ』シリーズに注目。『3』の発売に加えてセールもあり、これまでシリーズを遊んでいなかったプレイヤーが購入したのだろう。新顔としてはカプコンの『ロックマンエグゼ アドバンスコレクション』が登場している。詳細は、下記のランキングをチェック！
※2023年4月3日9時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win
1.『Winning Post 10』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●1万780円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2124680/Winning_Post_10/
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2023 Electronic Arts Inc.
3.『BIOHAZARD RE:4』
●カプコン
●発売中
●7990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/
©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.
4.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2022 Konami Digital Entertainment
5.『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●4290円（4月12日まで50％オフ、以降は8580円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1121560/_/
©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
6.『サマナーズウォー：クロニクル』
●Com2uS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2167580/_/
© Com2uS Corp. All Rights Reserved.
7.『Shadowverse CCG』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/453480/Shadowverse_CCG/
© Cygames, Inc.
8.『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』
●カプコン
●4月14日発売
●3990円
Vol.1：3990円
Vol.1＋Vol.2：5990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1798020/__Vol2/
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
9.『ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』
●コーエーテクモゲームス
●発売中
●8580円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1999770/_/
©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
10.『Counter-Strike: Global Offensive』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう