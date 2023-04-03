『Winning Post 10』が1位を獲得！『ライザのアトリエ』の2作品もランクイン【Steamランキング】

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、コーエーテクモゲームスのシリーズ30周年記念作となる本格競馬シミュレーションゲーム『Winning Post 10』が1位に。世界の販売本数が300万本を突破したと発表されたカプコンの『BIOHAZARD RE:4』も3位と上位に位置している。

今回は1作目と3作目が同時にランクインしているコーエーテクモゲームスの『ライザのアトリエ』シリーズに注目。『3』の発売に加えてセールもあり、これまでシリーズを遊んでいなかったプレイヤーが購入したのだろう。新顔としてはカプコンの『ロックマンエグゼ アドバンスコレクション』が登場している。詳細は、下記のランキングをチェック！

※2023年4月3日9時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/search/?filter=topsellers&os=win

1.『Winning Post 10』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●1万780円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2124680/Winning_Post_10/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2023 Electronic Arts Inc.

3.『BIOHAZARD RE:4』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2050650/BIOHAZARD_RE4/

©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

4.『Yu-Gi-Oh! Master Duel』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2022 Konami Digital Entertainment

5.『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●4290円（4月12日まで50％オフ、以降は8580円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1121560/_/

©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

6.『サマナーズウォー：クロニクル』

●Com2uS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2167580/_/

© Com2uS Corp. All Rights Reserved.

7.『Shadowverse CCG』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/453480/Shadowverse_CCG/

© Cygames, Inc.

8.『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』

●カプコン

●4月14日発売

●3990円

Vol.1：3990円

Vol.1＋Vol.2：5990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1798020/__Vol2/

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

9.『ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●8580円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1999770/_/

©KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

10.『Counter-Strike: Global Offensive』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive/

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