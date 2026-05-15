日産「クリッパー バン／リオ」が進化 安全装備も内外装も“働く軽”がちゃんと今どきに

日産自動車は5月11日、軽商用車「クリッパー バン」および軽自動車「クリッパー リオ」を一部仕様向上して発売した。価格はクリッパー バンが145万4200円〜216万7000円、クリッパー リオが213万5100円〜236万2800円。

黒基調のフロントまわりで、軽バンもキリッとした顔つきに

エクステリアでは、フロントバンパーの形状を変更したほか、フロントグリルをブラック基調のデザインに変更した。さらに、ドアミラーもブラック塗装とすることで、車両全体を引き締まった印象に仕上げている。

クリッパー バンは、利便性や快適性に加え、低燃費性能と高い積載性を兼ね備えた軽商用バン。クリッパー リオは、広い荷室と多彩なシートアレンジにより、日常使いからレジャーまで幅広く使える軽乗用モデルだ。

安全装備を充実、標識の見落としや車線のはみ出しにも対応

安全面では、「車線逸脱防止支援システム」や「標識認識機能」を新たに設定した。さらに、前方の車両や歩行者と衝突するおそれがある場合に衝突回避操作を支援する「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や、「踏み間違い衝突防止アシスト」の性能も向上している。各種先進安全装備は全車標準装備とされた。

デジタルメーターを採用、リオには新色も追加

インテリアでは、デジタルスピードメーターを新たに採用した。シート生地などの内装色はブラックで統一し、より先進的な印象の室内に刷新している。

クリッパー リオでは、フロントガラスとフロントドアガラスの熱吸収率を向上させたほか、ステアリングヒーターを全車標準装備とした。また、ボディカラーには新色「マジェスティックディープグレー」を追加している。

あわせて、日産モータースポーツ＆カスタマイズは、クリッパー バンをベースにした「マルチラック」と、クリッパー リオをベースにしたライフケアビークル「チェアキャブ」も一部仕様向上して発売した。

マルチラックは荷室のアレンジ性を高めたモデルで、趣味やレジャー、配達、移動販売など幅広い用途に対応。チェアキャブは、車両後部から車いすのまま乗り込める福祉車両となっている。