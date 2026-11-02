マック「チーチーダブチ」復活！ 新作もも肉チキンも“チーチー化”、全4品登場

マクドナルドは「チーズチーズダブルチーズバーガー（チーチーダブチ）」など、チーズを使った期間限定メニュー4品を11月4日から発売します。販売期間は3週間限定です。
「ダブルチーズバーガー」にチーズを2枚加えた、おなじみのチーチーダブチは約5ヵ月ぶりに復活！ 新レギュラーの「てりやきチキンジューシーマック」を“チーチー”アレンジした新商品も登場しますよ。
「チーチーダブチ」が復活！ 新作チキンも登場
▲チーズチーズダブルチーズバーガー 550円～
期間限定メニューとして人気の通称チーチーダブチが復活。
「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズを2枚追加した商品です。100％ビーフパティ2枚、チェダーチーズ2枚、ホワイトチェダーチーズ2枚をサンド。
2種類のチーズがとろける濃厚な味わいで、バーガーの旨みを引き立てるといいます。
▲チーズチーズてりやきチキンジューシーマック 540円～
こちらは新商品。10月に登場した鶏もも肉の一枚肉を使用した「てりやきチキンジューシーマック」に、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズを加えています。
ジューシーな鶏もも肉と甘辛いソースに、チーズのコクが加わった食べ応えのある一品なのだとか。
▲チーズチーズてりやきマックバーガー 470円～
通称チーチーてりやきも復活。
「てりやきマックバーガー」に、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズを加えた商品です。てりやき風味に仕上げたポークパティに、2種類のチーズを組み合わせています。
▲チーチーダブチソーセージマフィン 490円～
※朝マック限定
午前10時30分までの朝マックの時間帯限定で「チーチーダブチソーセージマフィン」も、昨年に続いて登場。
「ダブルチーズバーガー」の味わいをヒントにした商品で、ソーセージパティ2枚、チェダーチーズ2枚、ホワイトチェダーチーズ2枚、ケチャップ、ピクルス2枚をオリジナルマフィンでサンドしています。
登場からわずか2週間！ 新もも肉チキンが早くも“チーチー化”
人気の「チーチーダブチ」が復活、やったね！ さらに注目したいのは、新登場の「チーズチーズてりやきチキンジューシーマック」です。
マクドナルドでは10月21日から、長年親しまれてきた「チキンフィレオ」などに代わり、鶏もも一枚肉を使った新チキンバーガー3品をレギュラー化。今回の「てりやきチキンジューシーマック」もそのひとつで、登場からわずか2週間で“チーチー化”されることになります。
▲「ザクザクジューシーマック」とは？ アスキーグルメのYouTubeチャンネルでも紹介しています。
ちなみに、11月3日から放映される新CMには、LUNA SEA公認コピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」が昨年に続いて登場。加藤清史郎さんがボーカルを務め、今年は100人のバンドメンバーとともに「ROSIER」の替え歌を披露するそうです。こちらも楽しみ！
・発売日：2026年11月4日
※記事中の価格は税込み
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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