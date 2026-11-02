マック「チーチーダブチ」復活！ 新作もも肉チキンも“チーチー化”、全4品登場

マクドナルドは「チーズチーズダブルチーズバーガー（チーチーダブチ）」など、チーズを使った期間限定メニュー4品を11月4日から発売します。販売期間は3週間限定です。

「ダブルチーズバーガー」にチーズを2枚加えた、おなじみのチーチーダブチは約5ヵ月ぶりに復活！ 新レギュラーの「てりやきチキンジューシーマック」を“チーチー”アレンジした新商品も登場しますよ。

「チーチーダブチ」が復活！ 新作チキンも登場

▲チーズチーズダブルチーズバーガー 550円～

期間限定メニューとして人気の通称チーチーダブチが復活。

「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズを2枚追加した商品です。100％ビーフパティ2枚、チェダーチーズ2枚、ホワイトチェダーチーズ2枚をサンド。

2種類のチーズがとろける濃厚な味わいで、バーガーの旨みを引き立てるといいます。

▲チーズチーズてりやきチキンジューシーマック 540円～

こちらは新商品。10月に登場した鶏もも肉の一枚肉を使用した「てりやきチキンジューシーマック」に、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズを加えています。

ジューシーな鶏もも肉と甘辛いソースに、チーズのコクが加わった食べ応えのある一品なのだとか。

▲チーズチーズてりやきマックバーガー 470円～

通称チーチーてりやきも復活。

「てりやきマックバーガー」に、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズを加えた商品です。てりやき風味に仕上げたポークパティに、2種類のチーズを組み合わせています。

▲チーチーダブチソーセージマフィン 490円～

※朝マック限定

午前10時30分までの朝マックの時間帯限定で「チーチーダブチソーセージマフィン」も、昨年に続いて登場。

「ダブルチーズバーガー」の味わいをヒントにした商品で、ソーセージパティ2枚、チェダーチーズ2枚、ホワイトチェダーチーズ2枚、ケチャップ、ピクルス2枚をオリジナルマフィンでサンドしています。

登場からわずか2週間！ 新もも肉チキンが早くも“チーチー化”

人気の「チーチーダブチ」が復活、やったね！ さらに注目したいのは、新登場の「チーズチーズてりやきチキンジューシーマック」です。

マクドナルドでは10月21日から、長年親しまれてきた「チキンフィレオ」などに代わり、鶏もも一枚肉を使った新チキンバーガー3品をレギュラー化。今回の「てりやきチキンジューシーマック」もそのひとつで、登場からわずか2週間で“チーチー化”されることになります。

▲「ザクザクジューシーマック」とは？ アスキーグルメのYouTubeチャンネルでも紹介しています。

ちなみに、11月3日から放映される新CMには、LUNA SEA公認コピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」が昨年に続いて登場。加藤清史郎さんがボーカルを務め、今年は100人のバンドメンバーとともに「ROSIER」の替え歌を披露するそうです。こちらも楽しみ！

・発売日：2026年11月4日

※記事中の価格は税込み