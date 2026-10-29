【本日限定】お肉29％増量！ ペッパーランチ「肉の日」開催、ランチも肉マシに！

「ペッパーランチ」は本日10月29日限定で、対象メニューのお肉を29％増量するキャンペーンを開催しています。系列ブランドの「ペッパーランチPLUS」「武蔵ハンバーグ」「ロックスハンバーグ」も対象です。
【本日限定】ペッパーランチのお肉が29％増量！
毎月29日に開催しているペッパーランチの「肉の日」。10月は平日開催ということで、ランチセットも増量対象に加わります。
対象は「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ」で、店舗によって異なります。
【ビーフペッパーライス対象店舗】
・ビーフペッパーライス（全サイズ）
・ビーフペッパーライスランチセット（全サイズ）
※MEGA ビーフペッパーライス、その他のペッパーライスは対象外
【ワイルドジューシーステーキ対象店舗】
・ワイルドジューシーステーキ（150g・200g・300g）
・ワイルドジューシーステーキランチセット（110g・180g）
いずれも通常価格のまま、お肉の量が29％アップします。
なお、テイクアウト、デリバリーは対象外です。また、東京競馬場店では実施しません。
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通常メニューだけでなく、ランチセットも29％増量の対象に。お近くに店舗がある人はおトクにガッツリ食べるチャンスです！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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