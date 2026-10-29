【本日限定】お肉29％増量！ ペッパーランチ「肉の日」開催、ランチも肉マシに！

「ペッパーランチ」は本日10月29日限定で、対象メニューのお肉を29％増量するキャンペーンを開催しています。系列ブランドの「ペッパーランチPLUS」「武蔵ハンバーグ」「ロックスハンバーグ」も対象です。

【本日限定】ペッパーランチのお肉が29％増量！

毎月29日に開催しているペッパーランチの「肉の日」。10月は平日開催ということで、ランチセットも増量対象に加わります。

対象は「ビーフペッパーライス」または「ワイルドジューシーステーキ」で、店舗によって異なります。

【ビーフペッパーライス対象店舗】

・ビーフペッパーライス（全サイズ）

・ビーフペッパーライスランチセット（全サイズ）

※MEGA ビーフペッパーライス、その他のペッパーライスは対象外

【ワイルドジューシーステーキ対象店舗】

・ワイルドジューシーステーキ（150g・200g・300g）

・ワイルドジューシーステーキランチセット（110g・180g）

いずれも通常価格のまま、お肉の量が29％アップします。

なお、テイクアウト、デリバリーは対象外です。また、東京競馬場店では実施しません。

・・・

通常メニューだけでなく、ランチセットも29％増量の対象に。お近くに店舗がある人はおトクにガッツリ食べるチャンスです！

※記事中の価格は税込み

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪