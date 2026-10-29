マックの「三角チョコパイ」に白い新作！ ホワイトチョコ＆カスタードがとろ～り

マクドナルドは11月4日、新作「三角チョコパイ ホワイトチョコ＆カスタード」を全国の店舗で期間限定発売します。

三角チョコパイ新作は「ホワイトチョコ＆カスタード」！

三角チョコパイは、何層にも重ねたサクサクのパイ生地と、とろりとしたクリームを組み合わせた秋の定番スイーツです。2007年の発売以来、季節限定商品として親しまれています。

今回の新作は、ホワイトチョコとカスタードを組み合わせた、まろやかな味わいの三角チョコパイです。

▲三角チョコパイ ホワイトチョコ＆カスタード 190円

マカダミアナッツ入りのホワイトチョコフィリングと、ジャージーミルクを使用したカスタードクリームをサクサクのパイ生地で包んだホットスイーツです。



パイ生地にも生クリームの風味を加え、コク深い味わいに仕上げたといいます。



いちご味は終了へ！ 「黒」は引き続き販売

今年は10月7日からスタートしている「三角チョコパイ」。第一弾として登場した「三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味」は、10月下旬までの販売予定です。



新作「ホワイトチョコ＆カスタード」が11月4日から登場する一方、いちご味は販売終了となる見込みです。

▲三角チョコパイ 黒 180円

なお、定番の「三角チョコパイ 黒」は引き続き販売され、12月下旬までの予定です。新作と「黒」、どちらを選ぶか迷いそうですね。

・発売日：2026年11月4日

※価格は税込み表記です。