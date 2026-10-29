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マックの「三角チョコパイ」に白い新作！ ホワイトチョコ＆カスタードがとろ～り

2026年10月29日 10時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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伊藤沙莉さんとHANAのメンバーが共演した新CMも！

　マクドナルドは11月4日、新作「三角チョコパイ ホワイトチョコ＆カスタード」を全国の店舗で期間限定発売します。

三角チョコパイ新作は「ホワイトチョコ＆カスタード」！

　三角チョコパイは、何層にも重ねたサクサクのパイ生地と、とろりとしたクリームを組み合わせた秋の定番スイーツです。2007年の発売以来、季節限定商品として親しまれています。

　今回の新作は、ホワイトチョコとカスタードを組み合わせた、まろやかな味わいの三角チョコパイです。

▲三角チョコパイ ホワイトチョコ＆カスタード　190円

　マカダミアナッツ入りのホワイトチョコフィリングと、ジャージーミルクを使用したカスタードクリームをサクサクのパイ生地で包んだホットスイーツです。

　パイ生地にも生クリームの風味を加え、コク深い味わいに仕上げたといいます。
　

三角チョコパイは数量限定のオリジナルパッケージで提供されます

いちご味は終了へ！ 「黒」は引き続き販売

　今年は10月7日からスタートしている「三角チョコパイ」。第一弾として登場した「三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味」は、10月下旬までの販売予定です。

　新作「ホワイトチョコ＆カスタード」が11月4日から登場する一方、いちご味は販売終了となる見込みです。

▲三角チョコパイ 黒　180円

　なお、定番の「三角チョコパイ 黒」は引き続き販売され、12月下旬までの予定です。新作と「黒」、どちらを選ぶか迷いそうですね。

・発売日：2026年11月4日

※価格は税込み表記です。

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