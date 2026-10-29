マックの「三角チョコパイ」に白い新作！ ホワイトチョコ＆カスタードがとろ～り

マクドナルドは11月4日、新作「三角チョコパイ ホワイトチョコ＆カスタード」を全国の店舗で期間限定発売します。
三角チョコパイ新作は「ホワイトチョコ＆カスタード」！
三角チョコパイは、何層にも重ねたサクサクのパイ生地と、とろりとしたクリームを組み合わせた秋の定番スイーツです。2007年の発売以来、季節限定商品として親しまれています。
今回の新作は、ホワイトチョコとカスタードを組み合わせた、まろやかな味わいの三角チョコパイです。
▲三角チョコパイ ホワイトチョコ＆カスタード 190円
マカダミアナッツ入りのホワイトチョコフィリングと、ジャージーミルクを使用したカスタードクリームをサクサクのパイ生地で包んだホットスイーツです。
パイ生地にも生クリームの風味を加え、コク深い味わいに仕上げたといいます。
いちご味は終了へ！ 「黒」は引き続き販売
今年は10月7日からスタートしている「三角チョコパイ」。第一弾として登場した「三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味」は、10月下旬までの販売予定です。
新作「ホワイトチョコ＆カスタード」が11月4日から登場する一方、いちご味は販売終了となる見込みです。
▲三角チョコパイ 黒 180円
なお、定番の「三角チョコパイ 黒」は引き続き販売され、12月下旬までの予定です。新作と「黒」、どちらを選ぶか迷いそうですね。
・発売日：2026年11月4日
※価格は税込み表記です。
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