【2週間】吉野家「牛すき鍋膳」が100円引き！ 899円→799円、ご飯おかわり無料

牛丼チェーン「吉野家」は、対象の牛すき鍋商品を100円引きで販売する「牛すき祭」を11月10日11時から24日15時まで全国の店舗で開催します（一部店舗を除く）。

冬の人気「牛すき鍋膳」が899円→799円に！ ご飯の増量・おかわりは無料です！

「牛すき鍋膳」が100円引き！およそ2週間限定

吉野家の冬の定番「牛すき鍋膳」は、2013年の登場以来、累計1億2000万食を突破した人気商品。今年も販売開始から10日間で100万食を突破。

今回の「牛すき祭」では、「牛すき鍋膳」を通常899円から799円に値下げ。さらに、肉2倍盛や単品の牛すき鍋、ファミリーパックも100円引きで提供します。

▲牛すき鍋膳

店内899円→799円／テイクアウト883円→783円

▲牛すき鍋膳 肉2倍盛

店内1226円→1126円／テイクアウト1204円→1104円

▲牛すき鍋（単品）

店内789円→689円／テイクアウト775円→675円

▲牛鍋ファミリーパック

（3人前）店内1095円→995円／テイクアウト1075円→975円

（4人前）店内1293円→1193円／テイクアウト1270円→1170円

店舗によって販売価格が異なる場合があります。また、テイクアウトの牛すき鍋膳にはお漬物が付きません。

ご飯の増量・おかわりは無料

吉野家では定食のご飯の増量・おかわり無料サービスを実施しています（全国で実施、対象店舗にて）。牛すき鍋膳もこの対象。テイクアウトでもご飯の増量が無料です。

100円引きのこの機会に、「牛すき鍋膳」でおなかいっぱいになっちゃいましょう！



・開始日：2026年11月10日

・終了日：2026円11月24日



※記事中の価格は税込み

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