ファミマ中華まん100円引きに！ コーラとセット購入がおトク

ファミリーマートでは10月27日～11月9日の期間、中華まんと対象のコカ・コーラをセットで購入すると、合計価格（税込）から100円引きになるキャンペーンを開催中です。

中華まんはレジ横ケース内で販売している全商品が対象。コカ・コーラは以下の3商品が対象です。

【対象のコカ・コーラ】

・コカ・コーラ プラス 470ml：189円

・コカ・コーラ ゼロ 500ml：189円

・コカ・コーラ 500ml：189円



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100円引きは大きい！ 例えば、「じゅわっとジューシー本格肉まん」（180円）や「のびーるチーズのコク旨ピザまん」（180円）と、対象のコカ・コーラ（189円）を一緒に購入すると、通常合計369円→269円に。

急に肌寒くなってきたこの時期にうれしい中華まんキャンペーンです。



・終了日：2026年11月9日

※記事中の価格は税込み

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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪