ファミマ中華まん100円引きに！ コーラとセット購入がおトク

ファミリーマートでは10月27日～11月9日の期間、中華まんと対象のコカ・コーラをセットで購入すると、合計価格（税込）から100円引きになるキャンペーンを開催中です。
中華まんはレジ横ケース内で販売している全商品が対象。コカ・コーラは以下の3商品が対象です。
【対象のコカ・コーラ】
・コカ・コーラ プラス 470ml：189円
・コカ・コーラ ゼロ 500ml：189円
・コカ・コーラ 500ml：189円
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100円引きは大きい！ 例えば、「じゅわっとジューシー本格肉まん」（180円）や「のびーるチーズのコク旨ピザまん」（180円）と、対象のコカ・コーラ（189円）を一緒に購入すると、通常合計369円→269円に。
急に肌寒くなってきたこの時期にうれしい中華まんキャンペーンです。
・終了日：2026年11月9日
※記事中の価格は税込み
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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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