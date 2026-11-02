【本日】ローソン「とろ～りチーズ満腹濃厚豚ラーメン」登場！ チーズ＆バター祭り

ローソンは本日11月2日から、「香るバター！とろーりチーズ！グルメフェア」を開催します（一部店舗を除く）。
チーズを使った商品に加え、バターを使った商品を順次発売。本日は「とろ～りチーズ満腹濃厚豚ラーメン」など6品が登場します。
チーズ豚ラーメンにチーズ牛丼！ 11月2日発売の6品
▲とろ～りチーズ満腹濃厚豚ラーメン 745円
濃厚な豚骨醤油スープに、とろけるチーズを組み合わせたラーメンです。
チーズのコクが加わった背徳感のある味わいといい、ボリューム感もポイントだそう。ナチュラルローソン、沖縄県では販売がありません。
▲とろ～り4種のチーズ牛丼 697円
モッツァレラ、ゴーダ、チェダー、パルメザンの4種類のチーズを使用した牛丼です。牛丼チェーンでも人気の「牛丼×チーズ」の組み合わせ。ナチュラルローソンでは販売がありません。
▲じゅわっとバターのペッパードリア 599円
バターライスに、バター風味が香るドリアソースを合わせています。醤油とブラックペッパーで炒めた肉とコーンを加え、バターの濃厚な味わいを楽しめる仕立てといいます。
▲バター醤油香る コク旨焼うどん 599円
だしと醤油で炒めた焼うどんに、バターを合わせています。バターのコクが楽しめるという、濃厚な焼うどん。ナチュラルローソン、沖縄県では販売がありません。
▲トルティーヤ あんバター 333円
あんことバターを組み合わせた、スイーツ感覚で楽しめるトルティーヤ。手軽に食べやすい形に仕立てたといいます。
▲じゃがバターコーン 333円
ホクホクとしたじゃがいもに、バター醤油コーンと風味豊かなバターを合わせた商品です。
カロリーなど気にしない！
チーズにバターなど、ギルティな商品がそろいますが、気にしていても仕方がありません。なお、「とろ～りチーズ満腹濃厚豚ラーメン」は787kcal。そこまででもない？
コク増しの商品群を楽しんじゃいましょう！
※記事中の価格は税込み
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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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