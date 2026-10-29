餃子半額329円→164円！ バーミヤンのクーポンは31日まで

中華ファミレス「バーミヤン」の公式サイトで、おトクなクーポンが公開されています。
公式サイトのトップページからは少し見つけにくいのですが、専用ページには「本格焼餃子（6コ）」の半額クーポンをはじめ、生ビール220円引きなどのクーポンが掲載されています。
有効期限は10月31日まで。店内飲食限定です。
【半額クーポン】
・本格焼餃子（6コ）：通常329円→164円（165円引き）
・キッズラーメンセット：通常494円→246円（248円引き）
※キッズラーメンセットは小学生以下限定
【110円引きクーポン】
・山盛りフライドポテト：通常384円→274円
・海老のチリソース（ぴったりサイズ）：通常549円→439円
・蒸し鶏の胡麻ソース：通常329円→219円
【生ビール220円引きクーポン】
・キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）：通常549円→329円
※単品での利用不可
利用する際は、各テーブルに設置された注文用端末に、それぞれのクーポン番号を入力します。
詳しくはコチラ→バーミヤン クーポンページ
※店舗によって取り扱い商品や価格が異なる場合がある。
※22時～翌5時の注文には深夜料金10％が加算される
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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