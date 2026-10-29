餃子半額329円→164円！ バーミヤンのクーポンは31日まで

中華ファミレス「バーミヤン」の公式サイトで、おトクなクーポンが公開されています。

公式サイトのトップページからは少し見つけにくいのですが、専用ページには「本格焼餃子（6コ）」の半額クーポンをはじめ、生ビール220円引きなどのクーポンが掲載されています。

有効期限は10月31日まで。店内飲食限定です。

【半額クーポン】

・本格焼餃子（6コ）：通常329円→164円（165円引き）

・キッズラーメンセット：通常494円→246円（248円引き）

※キッズラーメンセットは小学生以下限定

【110円引きクーポン】

・山盛りフライドポテト：通常384円→274円

・海老のチリソース（ぴったりサイズ）：通常549円→439円

・蒸し鶏の胡麻ソース：通常329円→219円

【生ビール220円引きクーポン】

・キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）：通常549円→329円

※単品での利用不可

利用する際は、各テーブルに設置された注文用端末に、それぞれのクーポン番号を入力します。



詳しくはコチラ→バーミヤン クーポンページ

※店舗によって取り扱い商品や価格が異なる場合がある。

※22時～翌5時の注文には深夜料金10％が加算される

※記事中の価格は税込み

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