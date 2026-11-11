【4週間】マクドナルド「ナゲット」250円引き　15個が740円→490円に

マクドナルドは11月18日～12月15日の期間、「チキンマックナゲット 15ピース」を特別価格490円で販売するキャンペーンを実施します。
通常価格740円～のところ、250円以上おトクに購入できます！（通常価格は店舗で異なる）
ナゲット15ピースが490円！ 250円引き
マクドナルドが展開するお得企画「トクニナルド」キャンペーンの一環。人気商品をお得な価格で販売する企画です。
今回、ジュワッとジューシーに揚げられた人気サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を、通常価格740円～から特別価格490円で販売されます。
また、キャンペーンに合わせて、2種類の期間限定ソースが登場します。
▲すきやき風ソース
醤油と砂糖をベースに、野菜や牛肉の旨みを加えた甘辛いソース。冬の定番料理「すきやき」をイメージ。
▲芳醇トリュフのチーズソース
トリュフの香りとパルメザンチーズのコクを組み合わせた濃厚なソース。トリュフパウダーと香料が使用しされいます。
15ピースの場合、定番のバーベキューソース、マスタードソースと合わせて全4種類から3つ選べます（5ピースの場合1つ）。ソースは単品50円～でも購入できます。
10ピース買うより15ピースのほうがおトク！
実は、ナゲットを10ピース分（5ピース入りを2個）買うよりも、今回の15ピースを買ったほうがおトク！
5ピースの通常価格は290円～なので、2個買うと580円～。一方、キャンペーン中の15ピースは490円です。
つまり、10ピース分より90円以上安く、さらに5ピース多く食べられる計算に！
12月15日まで。ナゲパしちゃお！
キャンペーンは12月15日までのおよそ4週間。
年末の集まりにも活用しちゃいましょ！
※広島県と山口県岩国市では実施されず、一部対象外の店舗もあります。
※価格は税込
・開始日：2026年11月18日
・終了日：2026年12月15日
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります