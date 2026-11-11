【4週間】マクドナルド「ナゲット」250円引き　15個が740円→490円に

マクドナルドは11月18日～12月15日の期間、「チキンマックナゲット 15ピース」を特別価格490円で販売するキャンペーンを実施します。

通常価格740円～のところ、250円以上おトクに購入できます！（通常価格は店舗で異なる）

ナゲット15ピースが490円！ 250円引き

マクドナルドが展開するお得企画「トクニナルド」キャンペーンの一環。人気商品をお得な価格で販売する企画です。

今回、ジュワッとジューシーに揚げられた人気サイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を、通常価格740円～から特別価格490円で販売されます。

また、キャンペーンに合わせて、2種類の期間限定ソースが登場します。

▲すきやき風ソース

醤油と砂糖をベースに、野菜や牛肉の旨みを加えた甘辛いソース。冬の定番料理「すきやき」をイメージ。

▲芳醇トリュフのチーズソース

トリュフの香りとパルメザンチーズのコクを組み合わせた濃厚なソース。トリュフパウダーと香料が使用しされいます。

15ピースの場合、定番のバーベキューソース、マスタードソースと合わせて全4種類から3つ選べます（5ピースの場合1つ）。ソースは単品50円～でも購入できます。

10ピース買うより15ピースのほうがおトク！

実は、ナゲットを10ピース分（5ピース入りを2個）買うよりも、今回の15ピースを買ったほうがおトク！

5ピースの通常価格は290円～なので、2個買うと580円～。一方、キャンペーン中の15ピースは490円です。

つまり、10ピース分より90円以上安く、さらに5ピース多く食べられる計算に！

12月15日まで。ナゲパしちゃお！

キャンペーンは12月15日までのおよそ4週間。

年末の集まりにも活用しちゃいましょ！

※広島県と山口県岩国市では実施されず、一部対象外の店舗もあります。

※価格は税込



・開始日：2026年11月18日

・終了日：2026年12月15日



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